Μουντιάλ 2026: Η πρεμιέρα, τα φαβορί και οι επιλογές της ημέρας

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά και μπαίνουμε από την πρώτη μέρα σε ρυθμό ανάλυσης και επιλογών.

Παρέα με το Πάμε Στοίχημα αναλύουμε τους αγώνες της ημέρας και ξεχωρίζουμε τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στο ξεκίνημα του Μουντιάλ 2026.

Μεξικό - Νότια Αφρική: Πρεμιέρα με προσοχή

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά με την αναμέτρηση του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική για τον Α’ Όμιλο. Η πρεμιέρα αναμένεται να έχει άγχος και προσεκτική προσέγγιση από τις δύο ομάδες, κάτι που συχνά οδηγεί σε χαμηλά σκορ.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στο Μουντιάλ του 2010, όταν είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1. Η επιλογή που ξεχωρίζει είναι το goal/goal, με την εκτίμηση πως αμφότερες μπορούν να βρουν δίχτυα.

Νότια Κορέα - Τσεχία: Στο επίκεντρο ο Σικ

Στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία, με τον Πάτρικ Σικ να αποτελεί το μεγάλο επιθετικό όπλο των Τσέχων. Η Νότια Κορέα, με την εμπειρία του Σον και τις συνεχόμενες παρουσίες της στα Μουντιάλ, δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο. Το παιχνίδι αναμένεται κλειστό, με έμφαση στην τακτική, ενώ η βασική επιλογή είναι το under 2,5 γκολ.