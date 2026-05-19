Τελευταία αγωνιστική του Πρωταθλήματος στο Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta

Το φετινό Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένταση, γκολ και μεγάλες στιγμές, με το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δράσης.

Η φιέστα της ΑΕΚ σε συνδυασμό με τη μάχη της δεύτερης θέσης που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, έδωσαν ξεχωριστό ενδιαφέρον στην τελευταία αγωνιστική, με τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να συγκεντρώνουν τα βλέμματα των φιλάθλων.

Λίγο πριν από τη σέντρα των αναμετρήσεων, στις 19:00, το καθιερωμένο ραντεβού δόθηκε στα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn. Οι φίλαθλοι, μέσα από ένα απλό scan στο QR code, συνδέθηκαν άμεσα στη live εμπειρία του Sports Party και μπήκαν στον παλμό της βραδιάς.

Ο Θανάσης Πασσάς, υποδέχθηκε τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Κόνι Θεοδώρου και Χρήστο Τσάδαρη, οι οποίοι σχολίασαν την εξέλιξη των αγώνων, ανέλυσαν τα κρίσιμα σημεία της βραδιάς και παρουσίασαν στοιχηματικά tips μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις που ανέβασαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος του Gazzetta, Μάκης Σταθάτος, μετέφερε ζωντανά το κλίμα και τον παλμό των αναμετρήσεων μέσα από τη δημοσιογραφική του κάλυψη.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές live εμπειρίες στα καταστήματα Allwyn, φέρνοντας τους φιλάθλους ακόμα πιο κοντά στη δράση και στην ένταση του ελληνικού ποδοσφαίρου.