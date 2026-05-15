Kifisia Jump 2026 – Η Κηφισιά στο επίκεντρο των αλμάτων

Διεθνές meeting στίβου με κορυφαίους αθλητές, θέαμα και αγωνίσματα μήκους και επί κοντώ.

Ο Δήμος Κηφισιάς και ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του διεθνούς meeting στίβου “Kifisia Jump 2026”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαΐου 2026 στην Κηφισιά.

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει αθλητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα αγωνίσματα των αλμάτων, με επίκεντρο το άλμα εις μήκος και το επί κοντώ.

Στόχος του Kifisia Jump 2026 είναι η ανάδειξη του κλασικού αθλητισμού, η ενίσχυση των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα και η δημιουργία ενός θεσμού υψηλού επιπέδου που θα συνδέει τον αθλητισμό με την τοπική κοινωνία και τη νέα γενιά αθλητών.

Η παρουσία κορυφαίων αθλητών και προσωπικοτήτων του ελληνικού και διεθνούς στίβου αναμένεται να προσφέρει δυνατές αγωνιστικές στιγμές και υψηλό θέαμα στους φίλους του αθλητισμού.

Η διοργάνωση ανήκει στη σειρά World Athletics Continental Tour – Challenger category. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ενώ έχει την έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι το Ekali Club, υποστηρίζοντας μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση με κοινωνικό πρόσημο και προεκτάσεις στον πολιτισμό και την παιδεία. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Gazetta.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των αγώνων, τις συμμετοχές και τις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Στοιχεία Διοργάνωσης

Διοργάνωση: Kifisia Jump 2026

Ημερομηνίες: 22–23 Μαΐου 2026

Τοποθεσία: Κηφισιά, Αττική (Άλσος Κηφισιάς)

Διοργανωτές: Δήμος Κηφισιάς και Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς

Αγωνίσματα: Άλμα εις μήκος & Επί κοντώ

Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Φιλιππίδης

6938095475

[email protected]

www.gskifissias.gr.

Instagram: @kifissia_jump_2026