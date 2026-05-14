Που ήσουν; Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta θυμούνται τις κορυφαίες τους αθλητικές στιγμές

Με αφορμή τη νέα καμπάνια της Stoiximan, πέντε συντάκτες του Gazzetta γυρίζουν τον χρόνο πίσω και θυμούνται τις κορυφαίες αθλητικές στιγμές που έζησαν. Εκείνες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Υπάρχουν αθλητικές στιγμές που δεν μένουν απλώς στη μνήμη. Χαράζονται μέσα σου. Γίνονται εικόνες, ήχοι, πρόσωπα, αγκαλιές, κραυγές. Είναι εκείνες οι στιγμές που χρόνια μετά δεν θυμάσαι μόνο το σκορ ή το αποτέλεσμα, αλλά ακριβώς πού ήσουν όταν συνέβησαν.

Μια καμπάνια που υπενθυμίζει: ότι οι μεγάλες στιγμές δεν καταγράφονται μόνο στην ιστορία, αλλά και στη μνήμη του κάθε φιλάθλου ξεχωριστά. Άλλωστε ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αποτελέσματα και τίτλοι. Είναι στιγμές που ενώνουν ανθρώπους, δημιουργούν αναμνήσεις και μένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ - Champions League 2023

Είναι 10 Ιουνίου του 2023. Το καλοκαίρι έχει ήδη μπει από νωρίς για τα καλά με αρκετή ζέστη, όμως αυτό δεν μας αποθάρρυνε από την αγαπημένη μας συνήθεια να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον τελικό του Champions League στο εξοχικό ενός φίλου στο Πόρτο Ράφτη.

Φυσικά, η μάζωξη έχει ξεκινήσει ήδη από νωρίς με τις απαραίτητες προμήθειες για το καθιερωμένο ψήσιμο, που είχε όλα τα καλά, αλλά τη σπεσιαλιτέ ενός παιδιού με κάτι μπιφτέκια ψημένα με τυρί, που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές.

Όλοι χαλαροί, αφού ο τελικός μεταξύ της Ίντερ και της Μάντσεστερ Σίτι δεν τους τρέλαινε για να πάρουν το μέρος κάποιας ομάδας, με εξαίρεση τον οικοδεσπότη, που δεν ήθελε οι «πολίτες» να πάρουν το πρώτο τους Champions League, επειδή τους υποστηρίζω εγώ.

Κάπως έτσι το βράδυ πέρασε με 8-9 άτομα να κάθονται χαλαροί γύρω από ένα τραπέζι και να καυλαντάνε αυτό τον έναν που είχε το άγχος του, υποστηρικτής της ομάδας γαρ, βλέποντας ματς όρθιος και στα «κόκκινα», ειδικά έπειτα από τη στιγμή που η ομάδα του Γκουαρντιόλα προηγήθηκε.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε εμένα να τρέχω πάνω κάτω το σπίτι εκστασιασμένος και τους άλλους να με βγάζουν βίντεο για να έχουν να θυμούνται κάτι από το βράδυ αυτό, πέρα από μπιφτέκια του Φρίξου.

ΜΑΡΘΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - Women’s Euro 2025

Κορυφαία στιγμή μου ως συντάκτης ήταν η αποστολή μου στο Women’s Euro 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Ήταν μια μοναδική και ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία για εμένα, καθώς είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό γεγονός και να δω από πολύ κοντά τις καλύτερες παίκτριες της

Ευρώπης.

Παρακολούθησα την εθνική ομάδα της Ισπανίας και την εθνική ομάδα της Αγγλίας σε έναν συναρπαστικό τελικό.Με την Αγγλία να καταφέρνει τελικά να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, στα πέναλτι. Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή για εμένα ήταν η συνέντευξη Τύπου με τη Λία Γουίλιαμσον και τη Σαρίνα Βίγκμαν. Είναι και οι δύο προσωπικότητες που θαυμάζω πολύ.

Επιπλέον, αυτή ήταν η πρώτη μου δημοσιογραφική αποστολή στο εξωτερικό, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο σημαντική για εμένα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗ - Women's Champions League 2025

Πολλές ήταν οι στιγμές που με έκαναν να αγαπήσω ακόμα περισσότερο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω ως επάγγελμα, είναι δύσκολο να τις απαριθμήσω όλες.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μια, ωστόσο, αυτή θα ήταν ο τελικός του Women's Champions League το 2025. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα αποστολή στο εξωτερικό με το Gazzetta και η πρώτη επίσης φορά που κάλυψα μια διοργάνωση της UEFA και μάλιστα κορυφαία.

Ως νέα στον χώρο και τις αποστολές τότε, μου φαινόταν... βουνό η δουλειά που είχα να κάνω και το απόλαυσα ελάχιστα όσο βρισκόμουν στη Λισαβόνα.

Όταν όμως κοίταξα τις φωτογραφίες από όλο το ταξίδι, τη βόλτα μέσα στο «Αλβαλάδε», τα βίντεο από τους φιλάθλους και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκεί, σκέφτηκα ότι αυτό που έζησα ήταν πολύ ξεχωριστό σε σχέση με όλα όσα είχα κάνει στον χώρο και φυσικά ανυπομονώ για τα επόμενα!

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΦΗΣ - BCL Final Four 2026

Η λύπη στη Μπανταλόνα που μετατράπηκε σε χαρά λόγω Ζοάο Μάριο

Η πιο ωραία εμπειρία που έχω ζήσει στο Gazzetta είναι η αποστολή στη Μπανταλόνα για το Final Four του BCL με την παρουσία της ΑΕΚ. Σίγουρα ήταν πολύ σκληρό για τον τρόπο που χάθηκε το τρόπαιο και θα ήταν ονειρικό να συνδυάσω την πρώτη μου αποστολή στο εξωτερικό με το Gazzetta με την κούπα της BCL για τη Βασίλισσα.

Υπήρχε μεγάλη πίκρα και απογοήτευση από το βράδυ του Σαββάτου μετά τον τελικό. Στη συνέχεια κυρίαρχησε το άγχος και η αγωνία διότι με την επιστροφή στην Ελλάδα (μαζί με την αποστολή της μπασκετικής ΑΕΚ), η ποδοσφαιρική ΑΕΚ έπαιζε με τον Παναθηναϊκό.

Με το που προσγειώνεται το αεροπλάνο ο Τεττέη κάνει το 0-1 και... παγώνουν οι περισσότεροι που βρισκόντουσαν στο αεροπλάνο. Μέλη της αποστολής της ΑΕΚ και ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν φεύγουν από το αεροδρόμιο, αφού είναι με τα κινητά στα χέρια και βλέπουν το ματς. Το ζουν σαν να είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Και ξαφνικά η στεναχώρια και η λύπη λόγω της απώλειας του BCL μετατρέπεται σε χαρά μέσα σε λίγα λεπτά. Ανατροπή με Ζίνι και Ζοάο Μάριο στο 93' και... τρέλα.

Πως ο αθλητισμός μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία μέσα σε λίγα λεπτά! Η αποστολή στη Μπανταλόνα ήταν γεμάτη συναισθήματα. Το ταξίδι δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Μένει ένα τεράστιο... αχ για τον τρόπο που έχασε η Βασίλισσα την κούπα.

Θα μπορούσα να διαλέξω σαν κορυφαία στιγμή τη συνέντευξη στον Αϊζάια Τόμας, τις δηλώσεις του GOAT Γκάλη στην πρώτη μου αποστολή με το Gazzetta στη Ρόδο, ή τη μίνι συνέντευξη με τον Παναγιώτη Γιαννάκη για τον Σάκοτα στη Μπανταλόνα. Αλλά το ταξίδι για χάρη της ΑΕΚ στη Μπανταλόνα είναι η στιγμή που θα επιλέξω.

Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ τους καταρρακωμένους Μπάρτλεϊ και Γκρέι στη μεικτή ζώνη μετά την ήττα στον τελικό. Έτοιμοι να δακρύσουν. Με πόνεσε η ψυχή μου να τους βλέπω έτσι γιατί ξέρω πόσο δούλεψαν και μόχθησαν μέσα στη σεζόν για να φέρουν την ΑΕΚ στην κορυφή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ - Conference League 2024

Η 29 η Μαΐου 2024 θα παραμείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μου. Εκείνο το βράδυ έτυχε να βρίσκομαι στον Πειραιά μαζί με τον αδερφό μου. Το σκηνικό και το γενικότερο κλίμα πρόδιδε από νωρίς την κρισιμότητα της βραδιάς. Μεγάλες γιγαντοοθόνες είχαν στηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης και καθίσαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα μαζί με πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Όλοι μοιραζόμασταν την ίδια αγωνία και προσμονή για τον τελικό μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Conference League), Ολυμπιακός – Φιορεντίνα στην Αθήνα.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 0-0, με την αγωνία να κυριεύει τα πάντα γύρω μας. Στο 116 ο λεπτό της παράτασης ο κορυφαίος Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ακολούθησαν μερικά βασανιστικά λεπτά σιωπής και αναμονής μέχρι το VAR να επικυρώσει την φάση. Με το που δόθηκε η οριστική απόφαση για «γκολ», οι πανηγυρισμοί πήραν πρωτοφανείς διαστάσεις. Μέσα σε δευτερόλεπτα η νύχτα έγινε μέρα και ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα και μια ατελείωτη λαοθάλασσα ενώθηκε με τους πανηγυρισμούς.

Με το τελικό σφύριγμα ολόκληρος ο Πειραιάς «κάηκε». Οι μεγαλειώδεις εορτασμοί μεταφέρθηκαν στο Πασαλιμάνι και στην κατάμεστη πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, δημιουργώντας εικόνες πρωτόγνωρες. Νιώθω εξαιρετικά τυχερός που κατάφερα να βιώσω από κοντά μια τόσο ιστορική στιγμή, ένα πραγματικό ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου, αλλά και του ελληνικού αθλητισμού.

