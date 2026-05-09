Super League playouts: Το «πρέπει» στον Πανσερραϊκό κόντρα στην Κηφισιά, «τελικός» στην AEL FC Arena για ΑΕΛ και Αστέρα

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των playouts στη Stoiximan Super League

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη της επιβίωσης στην Stoiximan Super League και η 7η αγωνιστική των playouts θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς έχει ρόλο ρυθμιστή, η Κηφισιά που ακολουθεί στους 34 είναι «αγκαλιά» με την παραμονή. Ο Παναιτωλικός με 31 βαθμούς ψάχνει τουλάχιστον ένα - δύο θετικά αποτελέσματα ακόμη και οι Πανσερραϊκός (28), Αστέρας (28) και ΑΕΛ (25) είναι σε δύσκολη θέση.

Στις 16:00, στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά. Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα των γηπεδούχων τον τελευταίο μήνα και οι τέσσερις βαθμοί που πήραν στα δύο τελευταία ματς με την ΑΕΛ μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμοι για τη συνέχεια. Ωστόσο περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν, καθώς ο Αστέρας παραμονεύει στην ισοβαθμία.

Μετά από τέσσερις σερί ισοπαλίες, η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στην διαδικασία των playouts. Στιβαρή, με συγκέντρωση και κυνισμό στο παιχνίδι της, επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και έκανε άλμα παραμονής στην κατηγορία. Με τέσσερα ματς να απομένουν δεν μπορεί ακόμη να νιώσει άνετη, δεδομένα ωστόσο έχει αυτοπεποίθηση και ένα καλό προβάδισμα να υπερασπιστεί.

Το κίνητρο του Πανσερραϊκού είναι σαφώς μεγαλύτερο, το ίδιο όμως είναι και η πίεση, για μια ομάδα που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της όσο θα έπρεπε. Η Κηφισιά δίνει δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς, αλλά το παιχνίδι πίσω από τη μπάλα της ταιριάζει.

Με «τελικό» και για τις δύο ομάδες μοιάζει η αναμέτρηση της AEL FC Arena (17:00) μεταξύ ΑΕΛ και Αστέρα. Στο -3 οι «βυσσινί» από τους Αρκάδες και τον Πανσερραϊκό, αν δεν πάρει το τρίποντο θα βρεθεί σε δεινή θέση όσον αφορά τις ελπίδες της για σωτηρία. Τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες ο απολογισμός της ΑΕΛ στα έξι πρώτα ματς των playouts, με το πρόβλημα της να εντοπίζεται κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Ο Αστέρας πήρε έξι βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια του και αύξησε τις πιθανότητες του να μείνει στην κατηγορία. Θα πρέπει ωστόσο να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, καθώς οι ισορροπίες είναι λεπτές και ο δρόμος στενεύει απελπιστικά σε περίπτωση ήττας στην AEL FC Arena. H ομάδα του Αντωνόπουλου έχει βρει ρυθμό επιθετικά και θέλει να μεταφέρει το μομέντουμ σε μια do or die αναμέτρηση κόντρα σε έναν αντίπαλο με τον ίδιο στόχο.

Δεν χωρίζουν πολλά πράγματα τις δύο ομάδες, με τον Αστέρα πάντως να δείχνει σε καλύτερη κατάσταση. Απρόβλεπτο το αποτέλεσμα του αγώνα, που αναμένεται σκληρός, με συγκινήσεις αλλά δίχως ιδιαίτερο θέαμα.

