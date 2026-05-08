Η σειρά τελειώνει στο Game-4!

Η ευκαιρία για πρόκριση με 3-0 και «σκούπα» πέταξε για τον Παναθηναϊκό που όμως παραμένει με το πάνω χέρι στη σειρά με τη Βαλένθια, την οποία υποδέχεται ξανά στο «T-Center» για το Game 4 (21:15) και τη νίκη-εισιτήριο για το Final-4.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ που ήταν ολοκληρωτικά με το μέρος της, καθώς με το 2-0 από τις νίκες στην Ισπανία, είχε τη δυνατότητα να τελειώσει μια και καλή τη σειρά με τη Βαλένθια και να προκριθεί στο Final-4.

Ωστόσο οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν soft έως και με αλαζονεία και άφησαν περιθώριο στους φιλοξενούμενους του Πέδρο Μαρτίνεθ να παίξουν το μπάσκετ που τους αρέσει και να μείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης με νίκη στο «T-Center» (87-91).

Η ισπανική ομάδα είχε συνεχώς το προβάδισμα που έφτασε ως και το +19 στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ στο 34’ ήταν μπροστά με +14. Μόνο σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε και άσκησε την πίεση που όφειλε να ασκήσει από την αρχή του αγώνα, ώστε να κάνει θρίλερ το φινάλε.

Το «τριφύλλι» υπό τις οδηγίες του Σερέλη που καθοδήγησε την ομάδα μετά το 27’ και την αποβολή τόσο του Αταμάν, όσο και του Μαρτίνεθ εξαιτίας του μεταξύ τους καυγά με την απρόκλητη επίθεση του Ισπανού προπονητή στον Τούρκο ομόλογό του, πλησίασε στο -3 (87-90) και είχε διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά ο συγκλονιστικός Ρογκαβόπουλος αστόχησε από τα 6.75μ..

Το 3-0 χάθηκε, αλλά η υπόθεση πρόκριση παραμένει σε «πράσινα» χέρια, με το φινάλε του Game 3 να είναι οδηγός για το Game 4. Στο 1.91 να προηγείται από το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός και να επικρατήσει για να γράψει το 3-1.

Αυτή τη φορά η πίεση στην άμυνα πρέπει να είναι η απαιτούμενη για να μείνει το σκορ σε πιο χαμηλά επίπεδα από τους 178 πόντους του τρίτου αγώνα. Στο 1.93 το Under 174.5.

Ο Ρογκαβόπουλος που είχε 16 πόντους στο Game 3 και τώρα θα πάρει χρόνο και ευθύνη στο ματς για να βοηθήσει στο σκοράρισμα. Στο 2.15 οι Over 7.5 πόντοι του.

