Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Με κλειδί τον Χουάντσο για το 3-0!

Aνάλυση και προγνωστικά για το Game 3 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague.

Μετά τα δύο μεγάλα διπλά στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο σπίτι του με αποκλειστικό στόχο να τσεκάρει το εισιτήριο του για το F4 στο τρίτο ματς της σειράς.

Η εμπειρία της Βαλένθια μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τα όσα μπορούν να πετύχουν οι πράσινοι στην τελική ευθεία της σεζόν. Επικράτηση σε δύο αναμετρήσεις διαφορετικής φύσεως, τεστ χαρακτήρα και ανθεκτικότητας, τόνωση αυτοπεποίθησης και απόδειξη των δυνατοτήτων αυτού του γκρουπ. Οι πράσινοι έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ τους στη σεζόν πιάνοντας υψηλά στάνταρντ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα.

Πλέον στοχεύουν στο να κλείσουν τη σειρά στο τρίτο παιχνίδι. Ο κίνδυνος είναι πάντα εκεί. Το αγωνιστικό στυλ της Βαλένθια είναι ιδιαίτερο και εάν η ελληνική άμυνα δεν λειτουργεί στα “κόκκινα” από την πρώτη κατοχή, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Ο Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα παιχνίδια βασίστηκε στην τακτική των “αλλαγών” στα μετόπισθεν και αυτό λειτούργησε αρκετά καλά καθώς επέδειξε ισορροπία και ελαχιστοποίησε τα mismatches. Kλειδί στο πλάνο αυτό, εκτός των άλλων, η παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην πεντάδα και η ικανότητα του να μαρκάρει τους πάντες.

Ο Ισπανός φόργουορντ μένει με τους γκαρντ του Μαρτίνεθ στην περίμετρο αλλά παράλληλα μπορεί να αναχαιτίσει και τους ψηλούς στην πίσω γραμμή άμυνας, καλύπτοντας τη θέση “5” στα γρήγορα σχήματα του Έργκιν Άταμαν. Σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της πράσινης άμυνας αλλαγών είναι και η δυναμική του Τσέντι Όσμαν στο κομμάτι του ριμπάουντ (μέτρησε 7.5 στην πρώτη δυάδα αγώνων).

Ο Παναθηναϊκός θα μείνει αφοσιωμένος στο πλάνο του και μέσω της έντασης της άμυνας του θα επιδιώξει να σπρώξει τη Βαλένθια στον “γκρεμό”. Σαφέστατα μπορεί να το κάνει. Χρειάζεται κυνισμός και επιμονή όμως, καθώς τίποτα δεν θα έρθει εύκολα.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog