Q&A με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, Ευρωβουλευτή

«Η Ευρώπη έχει χάσει εντελώς τις προτεραιότητές της»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποτελεί ένα από τα νέα και αμφιλεγόμενα πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, έχοντας εκλεγεί ευρωβουλευτής στις Ευρωεκλογές του 2024 με το κόμμα της «Φωνή Λογικής». Με ποσοστό που ξεπέρασε το όριο εισόδου και σημαντική προσωπική απήχηση, η ίδια εισήλθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβάλλοντας ένα πολιτικό αφήγημα που εστιάζει στις έννοιες της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας και της οικονομικής ελευθερίας.

Στη συνέντευξή της, η Λατινοπούλου σκιαγραφεί μια Ευρώπη που - κατά την άποψή της- έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Όπως υποστηρίζει, οι ευρωπαϊκές πολιτικές απομακρύνονται από ζητήματα όπως η παραγωγικότητα, η ενίσχυση των κρατών-μελών και η οικονομική αυτονομία, δίνοντας έμφαση σε θέματα που η ίδια θεωρεί δευτερεύοντα. Το βασικό διακύβευμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι η κατεύθυνση που θα πάρει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο



Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της αποτελεί το μεταναστευτικό. Η ευρωβουλευτής κάνει λόγο για ανάγκη αυστηρότερης πολιτικής φύλαξης συνόρων, προτείνοντας μέτρα όπως κλειστά κέντρα φιλοξενίας και ταχύτερες διαδικασίες επιστροφών. Παράλληλα, επικαλείται παραδείγματα χωρών όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, τις οποίες θεωρεί πρότυπα αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής εντός της Ευρώπης.

Ψηφιακός εκφοβισμός και προστασία ανηλίκων

Στο ζήτημα της παραπληροφόρησης και του ψηφιακού εκφοβισμού, εστιάζει κυρίως στην προστασία των ανηλίκων. Περιγράφει την ανάγκη για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και αυστηρότερες ποινές για περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης, προτείνοντας μάλιστα χρονικό πλαίσιο 90 ημερών για την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.



Οι νέοι και η απώλεια προοπτικής

Αναφερόμενη στους νέους, η Λατινοπούλου εκφράζει ανησυχία για την απώλεια ελπίδας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε θέματα εργασίας και στέγασης. Αποδίδει τα προβλήματα αυτά σε κρατικό παρεμβατισμό και υποστηρίζει την ανάγκη για ένα πιο φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, με έμφαση στην αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες.



Στόχος: εκπροσώπηση μιας «νέας γενιάς»

Ως πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», δηλώνει ότι στόχος της είναι η εκπροσώπηση μιας νέας γενιάς πολιτών που -όπως υποστηρίζει- δεν εκφράζεται από τα παραδοσιακά κόμματα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία των ευρωπαϊκών συμμαχιών, ιδιαίτερα με πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον ίδιο ιδεολογικό χώρο.