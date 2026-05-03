Stoiximan Super League: Οι διαφορές θα λυθούν με γκολ σε Τούμπα και Λεωφόρο

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των playoffs στη Stoiximan Super League.

Πιο καθαρό φαντάζει πλέον το τοπίο στην κούρσα τίτλου της Stoiximan Super League, ωστόσο η 3η αγωνιστική των playoffs είναι κομβική για την τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Οι κυριακάτικες αναμετρήσεις ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (3/5, 19:00) και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (3/5, 21:00) αναμένεται να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τι μπορούμε να περιμένουμε στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας.

Στη σεζόν που συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, ο ΠΑΟΚ προσδοκούσε σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο με την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, είναι ξεκάθαρο πως ο «δικέφαλος» δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Οι λόγοι πολλοί, αγωνιστικοί και όχι μόνο, ειδικά από τη στιγμή που η ασπρόμαυρη οικογένεια βίωσε πολλές και οδυνηρές απώλειες στη φετινή διαδρομή. Η ψυχολογία είναι φυσιολογικά στο ναδίρ, εντούτοις ο ΠΑΟΚ θα παλέψει ως το τέλος για την ιστορία, το γόητρο του και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Μαθηματικά έχει ελπίδες για τον τίτλο, ρεαλιστικά μοιάζει πραγματικά δύσκολο να τα καταφέρει.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το σοκ της πρεμιέρας και την ήττα από την ΑΕΚ, κατακτώντας ένα πολύ μεγάλο «διπλό» στη Λεωφόρο. Χωρίς να κινδυνέψει ιδιαίτερα, πήγε το ματς στα δικά του μέτρα κόντρα στον Παναθηναϊκό βρήκε -επιτέλους- γκολ από τους εξτρέμ του και έφτασε στο υπέρ του τελικό 2-0.

Στο -5 από την κορυφή ωστόσο, είναι δεδομένο πως δεν έχει κανένα περιθώριο για απώλειες και θα πρέπει να βρει σερί νικών για να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Μεντιλίμπαρ μοιάζει αποφασισμένος να πάει με την περσινή συνταγή, όσων αφορά την επιλογή προσώπων για το βασικό σχήμα, ποντάροντας στην ομοιογένεια και το know how των πιο έμπειρων παικτών του.

Ο ΠΑΟΚ παίζει το τελευταίο του χαρτί, ωστόσο το κλίμα εντός των τειχών είναι βαρύ και η απώλεια του Κυπέλλου προσθέτει πίεση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να κυνηγήσει το τρίποντο. Καλές οι προϋποθέσεις για ανοικτό ματς, ειδικά από τη στιγμή που η ισοπαλία δεν βολεύει κανέναν.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη διαδικασία των playoffs δίχως ρεαλιστικές ελπίδες να καταφέρει κάτι καλύτερο από την 4η θέση. Αυτό που μπορεί να κάνει ακόμη είναι να παίξει τον ρόλο του ρυθμιστή, το ερώτημα ωστόσο είναι πόσο έτοιμος πνευματικά μπορεί να εμφανιστεί στα ντέρμπι που απομένουν. Ειδικά που τα σενάρια για το μέλλον του Μπενίτεθ δίνουν και παίρνουν σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ιδανικό ξεκίνημα στα playoffs. «Διπλό» στο Φάληρο στην πρεμιέρα και ακολούθως το εμφατικό 3-0 επί του ΠΑΟΚ, για το +5 της κορυφής που της δίνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού. Είναι σε πολύ κατάσταση η ΑΕΚ, δεν την βόλεψε η διακοπή ελέω Κυπέλλου, ωστόσο ο Νίκολιτς έχει βρει τους ρόλους και τα κουμπιά των παικτών του, που πλέον έχουν και μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Πρόκειται για ένα ακόμη ντέρμπι όπου ο Παναθηναϊκός έχει μια σειρά από ερωτήματα. Δεδομένα ωστόσο δεν θέλει να έχει μια τυπική παρουσία στα playoffs, που δεν ταιριάζει και στην ιστορία του.

Σαφώς ισχυρότερο το κίνητρο της ΑΕΚ, που σίγουρα πείθει περισσότερο αυτή την εποχή. Και εδώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις για up tempo παιχνίδι, με φάσεις εκατέρωθεν.

