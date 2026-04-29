Ευρωπαϊκό «Ασπίδα» για Σκύλους και Γάτες: Όλα όσα αλλάζουν με τη νέα ιστορική νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει για πρώτη φορά ενιαίους κανόνες προστασίας, βάζοντας οριστικό τέλος στην κακοποίηση και το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς

Η πρόσφατη υπερψήφιση της νέας νομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελεί απλώς μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά μια ηθική νίκη για εκατομμύρια ζώα συντροφιάς. Αναγνωρίζοντας ότι οι σκύλοι και οι γάτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας, οι ευρωβουλευτές ένωσαν τις φωνές τους για να καλύψουν το νομικό κενό που επέτρεπε την ασυδοσία.

Για πρώτη φορά, η ΕΕ παρεμβαίνει δυναμικά στον τομέα της εκτροφής και της εμπορίας, θέτοντας την ευζωία πάνω από το κέρδος. Με αυτή την απόφαση, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα αυστηρό, ενιαίο πλαίσιο που προστατεύει τα ζώα από την εκμετάλλευση, διασφαλίζοντας ότι η ζωή τους θα διέπεται από αξιοπρέπεια και φροντίδα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Υποχρεωτικό Μικροτσίπ: Κανένα ζώο πλέον «αόρατο»

Η σημαντικότερη τομή της νέας νομοθεσίας είναι η καθολική ιχνηλασιμότητα. Όλοι οι σκύλοι και οι γάτες στην ΕΕ, ακόμη και εκείνοι που ανήκουν σε ιδιώτες, πρέπει πλέον να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση.

Οι εθνικές βάσεις δεδομένων θα επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε ένα χαμένο ή κλεμμένο ζώο να εντοπίζεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης. Χρονοδιάγραμμα: Οι επαγγελματίες (εκτροφείς, καταφύγια) έχουν 4 χρόνια για να συμμορφωθούν, ενώ οι ιδιώτες 10 χρόνια για τους σκύλους και 15 για τις γάτες.

Τέλος στη «Βιομηχανία» του Πόνου και της Αιμομιξίας

Η ΕΕ κλείνει την πόρτα σε εκτροφείς που θυσιάζουν την υγεία των ζώων στον βωμό του κέρδους. Οι νέες απαγορεύσεις είναι αυστηρές:

Απαγόρευση Αιμομιξίας: Σταματά η αναπαραγωγή μεταξύ συγγενών ζώων, η οποία προκαλεί σοβαρές γενετικές παθήσεις. Όχι στα Ακραία Χαρακτηριστικά: Απαγορεύεται η εκτροφή ζώων με ανατομικές υπερβολές που δυσκολεύουν τη διαβίωσή τους (π.χ. σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα). Κατάργηση Ακρωτηριασμών: Το κόψιμο αυτιών ή ουράς για λόγους αισθητικής ή συμμετοχής σε καλλιστεία απαγορεύεται οριστικά.

Καθημερινή Ευζωία: Σταματούν το Δέσιμο και οι «Πνίχτες»

Οι νέοι κανόνες αγγίζουν την καθημερινότητα των ζώων, προάγοντας τον σεβασμό στην ελευθερία τους:

Τέρμα στο μόνιμο δέσιμο: Η πρόσδεση σε σταθερά αντικείμενα απαγορεύεται, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί ιατρικοί λόγοι.

Ασφαλή αξεσουάρ: Τα περιλαίμια με αιχμές και οι «πνίχτες» χωρίς μηχανισμούς ασφαλείας αποσύρονται από τη χρήση.



«Φρένο» στις Παράνομες Εισαγωγές

Για να σταματήσει το λάθρεμπόριο από τρίτες χώρες, θεσπίζονται αυστηροί έλεγχοι στα σύνορα. Κάθε ζώο που εισάγεται για πώληση πρέπει να έχει μικροτσίπ πριν πατήσει το πόδι του σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ακόμη και οι ιδιώτες ταξιδιώτες θα πρέπει να δηλώνουν το κατοικίδιό τους 5 ημέρες πριν την άφιξη.

Η Δήλωση της Εισηγήτριας

Η Veronika Vrecionová (Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας) έδωσε το στίγμα της νέας εποχής:

«Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον έλεγχο του εμπορίου και την αντιμετώπιση όσων βλέπουν τα ζώα ως μέσο γρήγορου κέρδους. Το μήνυμά μας είναι σαφές: ένα κατοικίδιο είναι μέλος οικογένειας και όχι αντικείμενο ή παιχνίδι.»

Γνωρίζατε ότι...

Το 44% των Ευρωπαίων πολιτών έχει κατοικίδιο, ενώ το εμπόριο σκύλων και γατών στην ΕΕ αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 1,3 δισ. ευρώ ετησίως. Η νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε με τη συντριπτική πλειοψηφία 558 ψήφων, ανταποκρίνεται στο αίτημα του 74% των πολιτών για περισσότερη προστασία.

Τι ακολουθεί; Η νομοθεσία αναμένει πλέον την επίσημη τυπική έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ για να ξεκινήσει η εφαρμογή της.