Playoffs: Με Φουρνιέ για το 2/2 ο Ολυμπιακός - Με αμυντική προσήλωση ο Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τo Game 2 του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε Βαλένθια και Μονακό.

Κρατώντας χαμηλούς τόνους, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ζευγαρώσει τις νίκες του απέναντι στη Μονακό, πιστοποιώντας για δεύτερο σερί ματς την ανωτερότητα του ρόστερ αλλά και του παιχνιδιού του.

Οι ερυθρόλευκοι εμφανίστηκαν όπως έπρεπε στην πρεμιέρα των playoffs, κάνοντας χωρίς να ζοριστούν το 1-0. Είναι προφανές ότι η Μονακό των δέκα παιχτών, δεν μπορεί να ματσάρει το ποιοτικό βάθος της ελληνικής ομάδας. Οι Μονεγάσκοι δεν έχουν τις ανάσες για να ανταγωνιστούν σε μια τόσο απαιτητική ενεργειακά σειρά. Εκεί ακριβώς στοχεύει ο Ολυμπιακός, βασίζοντας σε αυτό το κομμάτι μεγάλο μέρος του τακτικού του πλάνο.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα βγει και πάλι για να ασκήσει σημαντική πίεση στους χειριστές των φιλοξενούμενων και να κόψει την επικοινωνία τους με τους πλάγιους και τους ψηλούς. Η καρδιά της ρακέτας θα είναι το σημείο αναφοράς για την ελληνική επίθεση είτε με τα “κοψίματα” του Σάσα Βεζένκοφ προς το καλάθι είτε με το post-up παιχνίδι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος λειτουργεί ως εναλλακτική πηγή δημιουργίας. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση περιμένουμε να πάρει (ακόμα) περισσότερο παιχνίδι με τη μπάλα ο Εβάν Φουρνιέ, λειτουργώντας ως κυρίως χειριστής των γηπεδούχων στο μισό γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο φαβορί για το 2-0 αρκεί να εμφανίσει την ίδια προσήλωση στα μετόπισθεν και να ελέγξει πλήρως το κομμάτι του ριμπάουντ και των κατοχών.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το break στο εναρκτήριο ματς της σειράς αλλά δε σταματάει εδώ, καθώς το δεύτερο παιχνίδι του δίνει μια σπουδαία ευκαιρία.

Η νηφαλιότητα και η ηρεμία που επικρατούσε μετά το πολύ έντονο πρώτο ματς στα αποδυτήρια των πρασίνων, ήταν το καλύτερο σημάδι για τη συνέχεια σε μια σούπερ-απαιτητική σειρά. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τους αγωνιστικούς του στόχους, κρατώντας τις “νυχτερίδες” μακριά από τα γνωστά παραγωγικά τους standards και με την ποιότητα αλλά και την εμπειρία του έκλεισε σωστά μια αμφίρροπη αναμέτρηση, που κρίθηκε στην τελευταία κατοχή.

Πλέον οι πράσινοι έχουν δημιουργήσει μια σπουδαία ευκαιρία για τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίεση βρίσκεται στην πλευρά της Βαλένθια η οποία δεν έχει την πολυτέλεια να βρεθεί πίσω με 0-2, πακετάροντας τις βαλίτσες της για την Αθήνα. Η ελληνική άμυνα θα βασιστεί και πάλι στις αλλαγές και στην επιθετικότητα της help side, “μικραίνοντας” ουσιαστικά το γήπεδο για την ισπανική επίθεση.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, παρότι μέτριος εκτελεστικά, έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτό το κομμάτι την Τρίτη (3 κλεψίματα, clutch άμυνες) με το μήκος και την οξυδέρκεια του. Μαζί με τους Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μπορούν να αποτελέσουν τους ακρογωνιαίους λίθους του πράσινου οικοδομήματος στα μετόπισθεν.

Αναμένεται μια μάχη με έντονο “φυσικό” χαρακτήρα, όπου και πάλι οι κατοχές θα παίξουν τεράστιο ρόλο στην τελική της έκβαση.

