Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ: Ιστορική ευκαιρία

Ανάλυση και προγνωστικά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπιλμπάο για τους τελικούς του Europe Cup.

Βλέπεις εδώ την ανάλυση και τα προγνωστικά του αγώνα

Εξοπλισμένος με περισσότερη ποιότητα και με την περσινή εμπειρία, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Χώρα των Βάσκων για να κατακτήσει το FIBA Europe Cup απέναντι στη Μπιλμπάο.

Έτοιμος για τη μεγαλύτερη μάχη της σεζόν λοιπόν ο “Δικέφαλος” του Βορρά στην Ισπανία. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του FIBA Europe Cup σε ένα ζευγάρι που μας προσφέρει κλειστές, αμφίρροπες αναμετρήσεις οι οποίες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Η ελληνική ομάδα φέτος μοιάζει να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχία σε σε σχέση με την πρώτη, περυσινή απόπειρα. Διαθέτει μεγαλύτερο ποιοτικό βάθος και τη δίψα για ρεβάνς.

Η Μπλμπάο του κόουτς Πονσαρνάου έχει ένα αρκετά καλό σύνολο. Είναι συμπαγής, βασίζεται στον “φυσικό” της χαρακτήρα, την ομαδικότητα και την ανιδιοτέλεια. Έχει οικοδομήσει την άμυνα της πάνω στο παιχνίδι επαφών και την επίθεση της στις δεξιότητες των χειριστών. Παρόλα αυτά, παίκτης-κλειδί στο συγκεκριμένο ματσάρισμα είναι ο Tryggvi Hlinason. Ο Ισλανδός γίγαντας αποσυμπιέζει τους περιφερειακούς με την ικανότητα του να παίξει με πλάτη στο καλάθι αλλά και να δημιουργήσει για τους υπόλοιπους από το ψηλό αλλά και το χαμηλό ποστ. Η ελληνική άμυνα πρέπει με κάθε τρόπο να τον κρατήσει μακριά από τα καλά του σημεία.

Ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του όπλα. Το δίδυμο Tyree-Beverley βρίσκεται σε καλή κατάσταση και η συνεργασία του με τους ψηλούς θα είναι κομβική, δεδομένου του ότι η ελληνική επίθεση θα προσπαθήσει να χτυπήσει στην “καρδιά” της αντίπαλης ρακέτας. Αναμένεται μια ακόμα κλειστή μάχη όπου το +6 του ΠΑΟΚ μοιάζει οριακό. Η ελληνική ομάδα έχει τους παίχτες για να βάλουν μεγάλα σουτ και μαζί τις δικές της, σημαντικές πιθανότητες για κατάκτηση του τροπαίου.

