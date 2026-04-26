Η απονομή του τροπαίου του Κυπέλλου Ελλάδας στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πραγματοποιήθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκο Τζώρτζογλου και όχι από τον Μάκη Γκαγκάτση.

Το βράδυ της 25ης Απριλίου θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φίλων του ΟΦΗ και γενικότερα της Κρήτης, καθώς η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε το τρόπαιο, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στον τελικό. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε έτσι τη δεύτερη κατάκτηση Κυπέλλου στην ιστορία της, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία της στη διοργάνωση.

Την απονομή της κούπας στους νικητές δεν την έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αλλά ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου. Ο λόγος; Είχε προηγηθεί συμφωνία πριν από τη σέντρα του τελικού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο: σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ, το τρόπαιο θα απένειμε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ενώ σε περίπτωση επικράτησης του ΟΦΗ, την απονομή θα πραγματοποιούσε ο Νίκος Τζώρτζογλου (και με την ιδιότητα του προέδρου της ΕΠΣ Ηρακλείου).