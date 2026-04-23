WBLA: Πρεμιέρα με δυνατές αναμετρήσεις στις 24–25 Απριλίου στην Εκάλη

Η πρώτη αγωνιστική του νέου ερασιτεχνικού πρωταθλήματος γυναικείου μπάσκετ θα διεξαχθεί στο γήπεδο Eurohoops Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, με τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις που αναμένεται να δώσουν από νωρίς έντονο ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Πρόγραμμα 1ης Αγωνιστικής

Παρασκευή 24/04/2026

• 19:00 – 20:30 | Court Queens vs Cool-es



• 20:30 – 22:00 | Athens Olympians vs Alley oopsies



Σάββατο 25/04/2026

• 17:30 – 19:00 | Hoopicorns vs Ballin' Babes



• 19:00 – 20:30 | Batskets vs Reunited Airballs Club

Ρεπό: Lady Warriors

Η πρεμιέρα του WBLA φέρνει στο παρκέ ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κοινό στόχο την καθιέρωση στο νέο αυτό πρωτάθλημα.

Από τις δυναμικές Athens Olympians μέχρι τις εντυπωσιακές Alley oopsies, και από τις ανταγωνιστικές Court Queens έως τις ανερχόμενες Ballin’ Babes, η σεζόν ξεκινά με προϋποθέσεις για έντονο συναγωνισμό και δυνατές στιγμές.



Το WBLA φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα μπασκετική κοινότητα για το γυναικείο μπάσκετ, δίνοντας χώρο σε αθλήτριες να αγωνιστούν, να ξεχωρίσουν και να εξελιχθούν μέσα από ένα οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον.

