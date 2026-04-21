Με οδηγό τον κόσμο και την μαχητική ψυχή του!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο «T-Center» (21:00) για τα Play In, με αποκλειστικό στόχο τη νίκη που θα τον βάλει στα Playoffs της Euroleague.

Με το πέσιμο της αυλαίας της κανονικής περιόδου, δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα λάθη, καθώς κάθε παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού» δίχως υπερβολή.

Οι «πράσινοι» καλούνται να διανύσουν τη δύσκολη διαδρομή των Play In και εφόσον συνεχίσουν στα Playoffs, με μειονέκτημα έδρας, προκειμένου να φτάσουν μέχρι το Final-4 που θα διεξαχθεί στην έδρα τους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πλήρωσε την αστάθεια που παρουσίασε στο συντριπτικά μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Παρά τη νίκη επί της προτελευταίας Εφές στην τελευταία αγωνιστική (97-62), το 22-16 δεν έφτανε για την εξάδα και την απευθείας είσοδο στα Playoffs, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση που την έστειλε στην περιπέτεια των Play In.

Το παιχνίδι με τη Μονακό, που τερμάτισε 8η με το ίδιο ρεκόρ, αποτελεί «τελικό» για τον Παναθηναϊκό. Στόχος είναι να εκμεταλλευτεί την έδρα του και το σαφώς μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ, ώστε να πάρει τη νίκη και να προκριθεί στα Playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας για μια θέση στο Final-4.

Σε περίπτωση ήττας, οι «πράσινοι» θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία στο «T-Center», απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας. Αν καταφέρουν να προκριθούν μέσω αυτής της δεύτερης ευκαιρίας, τότε θα βρουν απέναντί τους τον Ολυμπιακό στα Playoffs, με μειονέκτημα έδρας.

Απέναντί τους βρίσκεται μια Μονακό που, παρά τα σημαντικά προβλήματα και το λειψό ρόστερ 8-9 παικτών εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, παραμένει επικίνδυνη, πόσω μάλλον σε ένα νοκ άουτ παιχνίδι. Ωστόσο με δεδομένη την κρισιμότητα της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να αφήσει περιθώρια ώστε να εξασφαλίσει την είσοδο στα Playoffs.

Από εδώ και πέρα όλα τα ματς είναι στο όριο και είναι η ώρα του MVP να βγει μπροστά. Ο Κέντρικ Ναν είναι έτοιμος και να σκοράρει και να δημιουργήσει.

