Ο Αλαμάρα Τζάμπι της Μίντιλαντ παραλίγο να χάσει τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Χέρνινγκ της Δανίας.

Σοκ έχει προκαλέσει στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Δανίας η είδηση της στυγερής επίθεσης με μαχαίρι κατά του 19χρονου παίκτη της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζάμπι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) στην πόλη Χέρνινγκ, με τον νεαρό μέσο να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασής του, ο Τζάμπι υποβλήθηκε σε δύο σωτήριες χειρουργικές επεμβάσεις και, αφού αρχικά τέθηκε σε τεχνητό κώμα, πλέον έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η διοίκηση της Μίντιλαντ, με ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε πως ο ποδοσφαιριστής της είναι σε σταθερή κατάσταση κι επικοινωνεί με το περιβάλλον, ενώ εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στην οικογένειά του. Οι αρχές της Δανίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός 20χρονου υπόπτου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.