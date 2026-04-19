Stoiximan Super League: Ο... μισός τίτλος κρίνεται σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο!

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Stoiximan Super League!

Η μάχη για τον φετινό πρωταθλητή της Stoiximan Super League συνεχίζεται, με την 2η αγωνιστική των playoffs να υπόσχεται ακόμη πιο δυνατές συγκινήσεις. Με το ελληνικό Clásico στη Λεωφόρο και το ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ έκανε τεράστιο «διπλό» στο Φάληρο στην πρεμιέρα, εκμεταλλεύτηκε το ισόπαλο 0-0 της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και ξέφυγε πέντε βαθμούς στην κούρσα της κορυφής. Τώρα καλείται να εξαργυρώσει την επιτυχία της στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ομάδα του Νίκολιτς έρχεται από έναν γλυκόπικρο αποκλεισμό στα προημιτελικά του Conference League, καθώς έφτασε μια ανάσα από μεγάλη ανατροπή επί της Βαγεκάνο. Ωστόσο το τελικό 3-1 δεν της έφτασε, κρατάει πάντως την σπουδαία εμφάνιση, που αποτελεί εχέγγυο για τη συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες. Εμφανίστηκε κατώτερος του αναμενομένου στην πρεμιέρα των playoffs, δεν βρήκε τρόπο να απειλήσει με συνέπεια την άμυνα του «τριφυλλιού» και υποχρεώθηκε σε ισοπαλία. Γενικότερα πάντως έχει δείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα στα ντέρμπι τη φετινή σεζόν και θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα 90λεπτο που μπορεί από νωρίς να κρίνει πολλά για τις αξιώσεις των δύο ομάδων στην κούρσα του τίτλου. Τακτική και προσωπικές μονομαχίες σε πρώτο πλάνο, δύσκολο μοιάζει να πάρει κανείς πολλά ρίσκα, ειδικά στο ξεκίνημα.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε σωστά πίσω από τη μπάλα στην Τούμπα και πήρε τον βαθμό δίχως να κινδυνέψει ιδιαίτερα. Με τη σειρά του, δεν απείλησε όσο θα έπρεπε για να πάρει κάτι περισσότερο. Έδειξε ωστόσο πως δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν στη διαδικασία των playoffs, σε μια σειρά αγώνων που θα κρίνει καταστάσεις ενόψει της νέας σεζόν. Ο Μπενίτεθ ποντάρει στη συνοχή των γραμμών και την ταχύτητα μεσοεπιθετικά, ενώ ανασταλτικά ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε ξανά όλες τις αδυναμίες του δημιουργικά, υστέρησε σε ρυθμό και ένταση και μοιραία δεν βρήκε ποτέ απάντηση στο γκολ της ΑΕΚ στην πρεμιέρα των playoffs. Ήττα που τον φέρνει σε μειονεκτική θέση στην κούρσα του τίτλου και κάνει επιτακτική την ανάγκη για νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων». Ο Μεντιλίμπαρ προσανατολίζεται σε αλλαγές προσώπων και ρόλων, ωστόσο η γενική φιλοσοφία δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Τεράστιο παιχνίδι για προφανείς και μη λόγους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πίεση του τίτλου, σίγουρα όμως θα θέλει να πληγώσει τον παραδοσιακό του αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή από το τρίποντο. Σε ένα ντέρμπι που κατά κανόνα δεν παίζει ποτέ ρόλο η βαθμολογική ή αγωνιστική κατάσταση των ομάδων.

