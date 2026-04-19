Μάχες που υπόσχονται αλλαγές!

Η Super League επιστρέφει στο χορτάρι με τη 2η αγωνιστική των Playoffs και δύο νέα σούπερ καθοριστικά ντέρμπι για την κούρσα του τίτλου.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ περιμένει τον ΠΑΟΚ (18:00) σε μία κρίσιμη μονομαχία.

Η «Ένωση» μπήκε δυναμικά στα Playoffs, παίρνοντας σπουδαίο «διπλό» στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό (0-1), χάρη στο γρήγορο γκολ του Κοϊτά, αφήνοντας τους Πειραιώτες στο -5, ενώ άφησε σε αντίστοιχη απόσταση και τον ΠΑΟΚ, που έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δείχνει να έχει αποκτήσει προβάδισμα τόσο στη βαθμολογία όσο και στην ψυχολογία και μπροστά στο κοινό της θέλει να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα.

Αναμφίβολα ερωτηματικό είναι οι σωματικές και ψυχικές δυνάμεις της ΑΕΚ μετά την τεράστια προσπάθεια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο που δεν ευοδώθηκε, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα (3-0) αλλά δέχθηκαν το γκολ από τον Ίσι Παλαθόν που αποδείχθηκε καταδικαστικό (3-1) και έφερε τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά του Conference League.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει το πρώτο «τρίποντο» στα Playoffs, θέλοντας να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου. Μάλιστα, έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη έδρα, αφού είχε επικρατήσει με 0-2 στην κανονική διάρκεια. Έπειτα από τρία ντέρμπι «δικεφάλων» με N/G μπορούμε να δούμε διαφορετικό ματς και το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή είναι στο 2.60.

Στη Λεωφόρο (21:00), Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται σε ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι. Οι «πράσινοι» μπορεί να μην προλαβαίνουν τον τίτλο, ωστόσο τέτοια παιχνίδια έχουν πάντα ξεχωριστό κίνητρο.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στους «ερυθρόλευκους», μετά το 0-1 στο Φάληρο στην κανονική περίοδο με σκόρερ τον Ταμπόρδα.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.

Χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη, την πρώτη του φετινή απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς η διαφορά των πέντε βαθμών τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση στη μάχη για την κορυφή. Το αντίστοιχο ματς της κανονικής περιόδου έμεινε στο 1-1 και να δούμε 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στη Λεωφόρο είναι στο 2.85.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

