Κουίζ: Ξέρεις ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Πόσο καλά γνωρίζεις τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το κουίζ αυτό δοκιμάζει τις γνώσεις σου με απλό και κατανοητό τρόπο.

Πόσο καλά γνωρίζεις τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το κουίζ αυτό δοκιμάζει τις γνώσεις σου με απλό και κατανοητό τρόπο.

Το κουίζ αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των βασικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες, μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει τη νομοθεσία και το Συμβούλιο της ΕΕ που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, κάθε όργανο έχει διακριτή αποστολή. Εσύ ξέρεις ποια είναι αυτή για το καθένα;

1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί τους πολίτες. Ψηφίζει νόμους, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ελέγχει τις υπόλοιπες θεσμικές αρχές, εξασφαλίζοντας ότι η δράση της ΕΕ αντικατοπτρίζει τη βούληση των πολιτών.



2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Προτείνει νόμους, εφαρμόζει πολιτικές και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό. Επιβλέπει την τήρηση των κανόνων και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.



3. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη και συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία. Μαζί με το Κοινοβούλιο ψηφίζει νόμους και κανονισμούς, ενώ συντονίζει πολιτικές σε θέματα οικονομίας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.



4. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης Το Δικαστήριο της ΕΕ είναι το δικαστικό σώμα που ελέγχει τη νομιμότητα των ενεργειών των θεσμών και την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ. Διασφαλίζει ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.



5. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ΕΚΤ διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και διασφαλίζει τη σταθερότητα του ευρώ. Ελέγχει τα επιτόκια, εποπτεύει τράπεζες και λαμβάνει μέτρα για την οικονομική σταθερότητα στην περιοχή του ευρώ.



6. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS)

Η EEAS είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία της ΕΕ. Συντονίζει σχέσεις με τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και υποστηρίζει κοινές δράσεις ασφάλειας και ανάπτυξης.



7. Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο

Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που παρέχει γνωμοδοτήσεις για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Εκπροσωπεί κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, συμβάλλοντας στη συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων.



8. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ΕΕ. Αποτελείται από τους ηγέτες των κρατών μελών και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δίνοντας στρατηγικές αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία της Ένωσης.



9. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η ΕΤΕ χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις για ανάπτυξη στην ΕΕ και πέραν αυτής. Στηρίζει υποδομές, πράσινη ενέργεια, καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθώντας βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική συνοχή.



10. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση των οργανισμών της ΕΕ. Ελέγχει αν τα κονδύλια χρησιμοποιούνται σωστά, διασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και αποδοτική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.