Σακελλαρίδης: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Challenger της Μαδρίτης
Έχοντας κάνει μεγάλο ανέβασμα στην παγκόσμια κατάταξη, μετά το πέρασμά του από το τουρνουά στο Βουκουρέστι, ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Μαδρίτη. Εκεί, έκανε πολύ καλή πρεμιέρα επικρατώντας με 7-5, 7-6(2) του Ζντένεκ Κόλαρ.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από τα σερβίς τους. Πήγαν ισόπαλοι και το μοναδικό break ήρθε από τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος πήρε το προβάδισμα στα σετ με 7-5.
Αντίστοιχη ήταν η έκβαση του σκορ και στο δεύτερο σετ. Βέβαια, ο Τσέχος τενίστας γλίτωσε το break από τον Σακελλαρίδη, με αποτέλεσμα το tie-break να δώσει τη λύση.
Σε εκείνο το σημείο ο Νο.210 του κόσμου βρέθηκε πίσω με 2-1, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε 7-2 με πέντε σερί πόντους. Έτσι έκανε το 7-6(2) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.
Εκεί, ο αντίπαλός του θα προκύψει από την αναμέτρηση των Ντάνιελ Ρινκόν και Τόμπι Σάμουελ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.