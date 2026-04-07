Πολύ καλό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Στέφανος Σακελλαρίδης στο Challenger τουρνουά της Μαδρίτης, παίρνοντας την πρόκριση στη φάση των "16".

Έχοντας κάνει μεγάλο ανέβασμα στην παγκόσμια κατάταξη, μετά το πέρασμά του από το τουρνουά στο Βουκουρέστι, ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Μαδρίτη. Εκεί, έκανε πολύ καλή πρεμιέρα επικρατώντας με 7-5, 7-6(2) του Ζντένεκ Κόλαρ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από τα σερβίς τους. Πήγαν ισόπαλοι και το μοναδικό break ήρθε από τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος πήρε το προβάδισμα στα σετ με 7-5.

Αντίστοιχη ήταν η έκβαση του σκορ και στο δεύτερο σετ. Βέβαια, ο Τσέχος τενίστας γλίτωσε το break από τον Σακελλαρίδη, με αποτέλεσμα το tie-break να δώσει τη λύση.

Σε εκείνο το σημείο ο Νο.210 του κόσμου βρέθηκε πίσω με 2-1, το οποίο κατάφερε να μετατρέψει σε 7-2 με πέντε σερί πόντους. Έτσι έκανε το 7-6(2) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Εκεί, ο αντίπαλός του θα προκύψει από την αναμέτρηση των Ντάνιελ Ρινκόν και Τόμπι Σάμουελ.