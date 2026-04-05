Η έναρξη των play-off επιφυλάσσει αλλαγές!

Σέντρα στα Playoffs της Super League και η μάχη για τον τίτλο μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, με την ένταση να ανεβαίνει για τις τρεις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών βαθμών.

Η αυλαία του μίνι πρωταθλήματος των έξι αγωνιστικών ανοίγει στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (19:00).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προέρχεται από την αναπάντεχη ήττα στον Βόλο (2-1) που την άφησε στο -3 από την πρώτη θέση και στο -1 από τη δεύτερη, χάντικαπ που θέλει να καλύψει με σύμμαχο την επίδοσή της στα ντέρμπι, καθώς ήταν η ομάδα με τον καλύτερο απολογισμό στην κανονική περίοδο με τους ανταγωνιστές.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διαδικασία με λιγότερη πίεση, έχοντας 49 βαθμούς. Ωστόσο, το «τριφύλλι» στοχεύει σε δυναμικό ξεκίνημα, επιδιώκοντας να μειώσει τη διαφορά από τους προπορευόμενους.

Τα τρία τελευταία ντέρμπι ανάμεσα σε Θεσσαλονικείς και Αθηναίους ήταν με N/G, ωστόσο είχαν προηγηθεί τέσσερα με G/G, με τους δυο τους να συνηθίζουν να σκοράρουν. Στο 2.07 το G/G στην Τούμπα.

Τη σκυτάλη παίρνει το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), όπου Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με απώλεια βαθμών εξαιτίας της λευκής ισοπαλίας με την ΑΕΛ Novibet και μένοντας -2 βαθμούς από την κορυφή καλούνται να μπουν με το δεξί για να τεθούν επικεφαλής.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, ξεκινά τα Playoffs από την κορυφή με 60 βαθμούς, έχοντας μικρό αλλά σημαντικό ψυχολογικά προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βλέπει την πρεμιέρα ως ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά της και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου σε αυτό το καθοριστικό σημείο της σεζόν.

Αμφότεροι θέλουν το «τρίποντο», με το τελευταίο τους ντέρμπι να τελειώνει με 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 2.75 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στο Φάληρο.

