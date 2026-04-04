«Όλοι Μαζί Μια Αγκαλιά»: Μια δράση συμπερίληψης μέσα από τον αθλητισμό στον Πειραιά

Μαθητές με και χωρίς αναπηρία ένωσαν δυνάμεις στον Πειραιά, στέλνοντας μήνυμα συμπερίληψης μέσα από τον αθλητισμό και κοινές δράσεις.

«Όλοι Μαζί Μια Αγκαλιά» Παιδεία και Αθλητισμός χωρίς Αποκλεισμούς και Βία. Στη δράση αυτήν, πήραν μέρος μαθητές από δύο σχολεία των Αχαρνών και το Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά, σε μια όμορφη συνάντηση όπου παιδιά με και χωρίς αναπηρία αθλήθηκαν μαζί, γνωρίστηκαν και μοιράστηκαν τη χαρά του παιχνιδιού. Μέσα από τον αθλητισμό, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν στην πράξη την αξία της αποδοχής, αποδεικνύοντας ότι η διαφορετικότητα είναι δύναμη.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος με την ομιλία του τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για τη διαμόρφωση αξιών όπως ο σεβασμός, η ισότητα και η συνεργασία από νεαρή ηλικία.

Το πρόγραμμα της ημέρας ήταν πλούσιο σε δράσεις και εμπειρίες. Οι μαθητές συμμετείχαν σε μικτές ομάδες, έπαιξαν μπάσκετ, γνώρισαν το παραολυμπιακό άθλημα της boccia, χόρεψαν μαζί και συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή κοινής αφίσας με μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της αποδοχής. Παράλληλα, η προβολή ενός βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι ίδιοι οι μαθητές αποτέλεσε μια ιδιαίτερη στιγμή, μεταφέροντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο το μήνυμα της ισότητας.

Σημαντική ήταν η παρουσία διακεκριμένων αθλητών και αθλητριών, που έδωσαν ξεχωριστό τόνο στη δράση, γνωρίζοντας τα παιδιά και συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες. Ανάμεσά τους οι Γιάννης Κωστάκης, Ντενίζ Παναγοπούλου, Νίκος Λινάρδος, Παναγιώτης Πελεκούδας, Ελευθερία Αξιώτη και Χριστίνα Κατσαμούρη, οι οποίοι με την παρουσία τους ενίσχυσαν το μήνυμα της ημέρας.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή του φορέα «Τζάμπολ Αγάπης» και του ιδρυτή του Γιάννης Τσουμπρής, καθώς και του Συλλόγου Παραολυμπιονικών, που στήριξαν ενεργά τη δράση καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Gazzetta σε συνεργασία με την Admiral, που προσέφεραν μπάλες μπάσκετ στα παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παίξουν και να απολαύσουν ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενίσχυσε τη δράση με αντίστοιχη προσφορά εξοπλισμού προς τα σχολεία.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήρθε στο τέλος, όταν μαθητής του Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά αποχαιρέτησε τα παιδιά από τις Αχαρνές λέγοντας: «το σχολείο μας θα είναι πάντα ανοιχτό για εσάς, να μας ξανάρθετε», αποτυπώνοντας με τον πιο απλό και αληθινό τρόπο το νόημα της ημέρας.

Η εκδήλωση άφησε ένα πολύ όμορφο μήνυμα, ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει το μέσο που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, χωρίς διακρίσεις. Όταν όλοι συμμετέχουν ισότιμα, τότε δημιουργούνται εμπειρίες, αξίες και εφόδια που μένουν για μια ζωή.