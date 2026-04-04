Δύο next big things, ένα απρόσμενο twist: όταν ποδόσφαιρο και μπάσκετ μπλέχτηκαν.

Χαράλαμπος Κωστούλας και Νεοκλής Αβδάλας, τα δύο next big things και CSR Ambassadors της Stoiximan.

Δύο από τα πιο υποσχόμενα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, ο ποδοσφαιριστής Χαράλαμπος Κωστούλας και ο μπασκετμπολίστας Νεοκλής Αβδάλας, επισκέφθηκαν πρόσφατα τα γραφεία της Stoiximan για ένα event με τους εργαζομένους της εταιρείας κι έφεραν μαζί τους ακριβώς ό,τι περιμένεις από δύο next big things: ενέργεια, ιστορίες και μια… αναπάντεχη αντιστροφή ρόλων.

Γιατί αν νομίζεις ότι είδες τα πάντα, περίμενε να δεις τον Κωστούλα να πιάνει μπάλα του μπάσκετ και τον Αβδάλα να την κλωτσά. Το reel που ανέβηκε στο TikTok δεν άφησε αμφιβολία: δεν ήταν πρωταπριλιάτικο.

Οι δύο αθλητές είναι CSR Ambassadors της Stoiximan στο πλαίσιο του προγράμματος Iroes, της πρωτοβουλίας που εδώ και χρόνια στηρίζει αθλητές, νέους ανθρώπους και κοινότητες μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την υγεία.

Κι όταν λέμε ότι η σχέση αυτή είναι αληθινή, εννοούμε ακριβώς αυτό: ο Κωστούλας και ο Αβδάλας μπήκαν στα γραφεία, μοιράστηκαν ιστορίες από τις πορείες τους, έπαιξαν μαζί με τους ανθρώπους της εταιρείας και έκαναν την καθημερινότητα των εργαζομένων οτιδήποτε άλλο εκτός από μια τυπική ημέρα στο γραφείο.

Η νέα γενιά «Ηρώων»

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας μεγάλωσε στον Βόλο, πέρασε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και σε ηλικία 17 ετών έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Φέτος, στα 18 του, έγινε επίσης η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, φεύγοντας για την Μπράιτον και την Premier League.

Ο Νεοκλής Αβδάλας από την Καλαμάτα, έγινε στα 15 του ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague - ντεμπούτο που θα το θυμούνται για χρόνια. Αναδείχθηκε Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan Greek Basketball League, πέρασε από το NCAA με το Virginia Tech και χτιζει ένα βιογραφικό που οι περισσότεροι θα το ζήλευαν στα 30.

«Για εμάς, τέτοιες στιγμές δεν είναι η εξαίρεση», έγραψε η Stoiximan για την επίσκεψη. Κι έχει δίκιο. Η εταιρεία που έχει χτίσει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας Iroes γύρω από την ιδέα ότι οι ήρωες βρίσκονται παντού - στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα - δεν θα μπορούσε να φέρει στα γραφεία της καλύτερα παραδείγματα από δύο νέους που αποδεικνύουν ακριβώς αυτό.

Το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού πέρασε από εδώ. Και χάρισε μοναδικές στιγμές και πολλά χαμόγελα.

Αν θες να ζήσεις τέτοιες στιγμές, μάθε περισσότερα για τις ευκαιρίες εργασίας στην Stoiximan, εδώ.