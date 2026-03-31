Η πιο μεγάλη ώρα κρύβει… θησαυρούς!

Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι ένα βήμα πριν ολοκληρωθούν, με τα playoffs της Ευρώπης να τελειώνουν το βράδυ της Τρίτης με τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Η Ιταλία μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να βρεθεί σε ένα Μουντιάλ, ξέρει ότι τώρα δεν μπορεί να αφήσει και αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Μετά τη νίκη της με 2-0 απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την αξιόλογη Βοσνία.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν της Ουαλίας στα πέναλτι και τώρα με «όπλο» την έδρα τους θα κυνηγήσουν τη μεγάλη έκπληξη. Δύσκολα να δούμε ένα «ανοικτό» παιχνίδι και το Under 2.5 Γκολ προσφέρεται σε απόδοση 1.71 στη Novibet.

Την υπέρβαση θα επιδιώξει να κάνει και το Κόσοβο με αντίπαλο την Τουρκία. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε μία μεγάλη διοργάνωση και έχουν δύσκολο έργο τώρα.

Έδειξαν βέβαια πολύ καλό πρόσωπο στην αναμέτρηση με τη Σλοβακία και πήραν μία μεγάλη νίκη με 4-3.

Η Τουρκία βέβαια μετά την τρίτη θέση της το 2002 δεν έχει λάβει μέρος ξανά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα είναι το φαβορί για να το καταφέρει. Επικράτησε με 1-0 της Ρουμανίας και θέλει να δώσει συνέχεια. Το διπλό είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Στη Σόλνα, η Σουηδία μετά το μεγάλο διπλό (3-1) στην Ουκρανία επιστρέφει στο σπίτι της για να αντιμετωπίσει την Πολωνία. Ο Γιόκερες με το χατ-τρικ που πέτυχε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Από την άλλη ο Λεβαντόφσκι άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση της Πολωνίας με αντίπαλο την Αλβανία (2-1) σε ένα παιχνίδι με αγωνία έως το τέλος. Με τέτοιους επιθετικούς είναι πιθανό το G/G το οποίο βρίσκεται σε απόδοση 1.99 στη Novibet.

Η Τσεχία έκαμψε στα πέναλτι την αντίσταση της Ιρλανδίας στον μεταξύ τους ημιτελικό και ετοιμάζεται για μία μεγάλη «μάχη» απέναντι στη Δανία.

Οι φιλοξενούμενοι είναι το φαβορί και έδειξαν ότι δεν αστειεύονται καθώς επικράτησαν με 4-0 της Βόρειας Μακεδονίας. Το παιχνίδι στην Πράγα είναι αμφίρροπο και η ισοπαλία στο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 2.04 στη Novibet.

