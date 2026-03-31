Τουρκία: Οι Κοσοβάροι έκαναν τη νύχτα... μέρα έξω από το ξενοδοχείο της
Τη συμμετοχή της σε Μουντιάλ μετά από 26 χρόνια θέλει να εξασφαλίσει η Τουρκία, που αντιμετωπίζει σήμερα (31/3) το Κόσοβο στο ματς-τελικό της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι παίκτες του Μοντέλα είχαν φτάσει στο «Φαντίλ Βόκρι» από χθες, ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν όσο ήθελαν μιας και οι οπαδοί των Κοσοβάρων είχαν άλλα σχέδια.
Μερίδα κόσμου της ομάδας επισκέφτηκε τον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου όπου είχαν καταλύσει και άρχισαν να πετούν βεγγαλικά μέσα στη νύχτα, σε μια προσπάθεια να διακόψουν τον ύπνο τους και να τους πιάσουν ανέτοιμους στο κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί.
Παρόλα αυτά, η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ της γειτονικής μας χώρας, η οποία μετρά το απόλυτο νικών απέναντι στο Κόσοβο.
31.03.2026, Kosovo🇽🇰 - Turkey🇹🇷, Albanians with fireworks in middle of night where Turkey national team is staying, click here for more: https://t.co/tXnvC77yz2— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 31, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/PnWF88y7IW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.