Οπαδοί του Κοσσόβου έριξαν βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο όπου έμενε η Τουρκία, αφήνοντας τους παίκτες του Μοντέλα άυπνους πριν το ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Τη συμμετοχή της σε Μουντιάλ μετά από 26 χρόνια θέλει να εξασφαλίσει η Τουρκία, που αντιμετωπίζει σήμερα (31/3) το Κόσοβο στο ματς-τελικό της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι παίκτες του Μοντέλα είχαν φτάσει στο «Φαντίλ Βόκρι» από χθες, ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν όσο ήθελαν μιας και οι οπαδοί των Κοσοβάρων είχαν άλλα σχέδια.

Μερίδα κόσμου της ομάδας επισκέφτηκε τον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου όπου είχαν καταλύσει και άρχισαν να πετούν βεγγαλικά μέσα στη νύχτα, σε μια προσπάθεια να διακόψουν τον ύπνο τους και να τους πιάσουν ανέτοιμους στο κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί.

Παρόλα αυτά, η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ της γειτονικής μας χώρας, η οποία μετρά το απόλυτο νικών απέναντι στο Κόσοβο.