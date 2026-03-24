Ματς αποδείξεων και κούρσα 100 μέτρων

Ανάλυση και προγνωστικά για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αποδείξει ότι το παιχνίδι του ανήκει στην ελίτ της διοργάνωσης, στο ματσάρισμα με την αρκετά ταλαντούχα φετινή Ντουμπάι στο Σαράγεβο. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαλένθια για να δώσει ένα ιδιαίτερο τακτικά παιχνίδι με έπαθλο το πλεονέκτημα στη μάχη για τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου.

Οι δύο εντός έδρας νίκες απέναντι σε κατευθείαν ανταγωνιστές όπως η Ζάλγκιρις και ο Ερυθρός Αστέρας βοήθησαν τους πράσινους να πάρουν μια βαθιά ανάσα όμως είναι ρπφανές ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού, σε μια περίοδο όπου το λάθος τιμωρείται αυστηρά. Ο Παναθηναϊκός απλά “πρέπει” να περάσει από το Σαράγεβο, παίρνοντας ένα διπλό που μπορεί να του δώσει την ώθηση να ξεχωρίσει στην παρούσα φάση.

Στη Ντουμπάι γίνεται καλή δουλειά φέτος. Η ομάδα είναι στην κορυφή της Αδριατικής λίγκας και παράλληλα έχει ανεβάσει την απόδοση της στην Ευρωλίγκα, κυνηγώντας μια θέση στα playoffs. Η ποιότητα της σε επίπεδο μονάδων είναι αδιαμφισβήτητη και η προσωπικότητα των παιχτών της αποτελεί σημαντικό παράγοντα τώρα που χρειάζεται να δώσει οριακά ματς. Το σύνολο του κόουτς Γκόλεματς διακρίνεται για την καλή επιθετική του λειτουργία, συνδυάζοντας άρτια τις δεξιότητες με το ταχυδυναμικό προφίλ.

Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να επισκέπτονται τη γραμμή των προσωπικών με τεράστια συχνότητα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν του ο Έργκιν Άταμαν. Η Ντουμπάι δεν σουτάρει ιδιαίτερα καλά αλλά έχει προσωπική φάση και κάνει ελάχιστα λάθη οπότε η ελληνική άμυνα θα πρέπει να πιάσει υψηλά standards για να αναχαιτίσει τους παίχτες του Γκόλεματς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο Μφιόντου Καμπενγκέλε ο οποίος θα πάρει αρκετές μπάλες λειτουργώντας ως Diver στο Pick & Roll αλλά και σε καθαρές ένας εναντίον ενός καταστάσεις. Ο δυναμισμός και η μαχητικότητα του πρώην σέντερ της ΑΕΚ του δίνουν έξτρα πόντους και επισκέψεις στη γραμμή του φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός οφείλει να είναι συγκεντρωμένος στο έπακρο, να κυκλοφορήσει σωστά τη μπάλα και να βρει σκορ και καλές αποφάσεις από τους δημιουργούς του. Το παιχνίδι θα είναι άκρως απαιτητικό και η ελληνική ομάδα πρέπει να δείξει τις διαθέσεις της από το ξεκίνημα.

Η φετινή Βαλένθια αποτελεί δύσκολο ματσάρισμα για κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει χτίσει ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ με σπουδαίο βάθος σε κάθε θέση της πεντάδας. Η ισπανική ομάδα αγωνίζεται σε αρκετά υψηλό ρυθμό, ψάχνοντας μανιωδώς το ανοιχτό γήπεδο όπου έχει αρκετά όπλα, στην προσπάθεια της να βρει γρήγορο σκορ.

Ο Ολυμπιακός οφείλει να ελέγξει τον ρυθμό δίνοντας έμφαση στην transition άμυνα. O Ζαν Μοντέρο είναι ένας από τους αποτελεσματικότερες παίχτες της φετινής διοργάνωσης σε καταστάσεις αιφνιδιασμού και η ελληνική άμυνα πρέπει να εστιάσει πάνω του, αναχαιτίζοντας τις επελάσεις του στο καλάθι αλλά και τις καλές ματιές για περιφερειακή εκτέλεση σε πρώτο χρόνο. Ο 23χρονος γκαρντ είναι ο κινητήριος μοχλός και στις Pick & Roll-δράσεις (οι Ισπανοί έχουν μια από τις καλύτερες PnR επιθέσεις στη λίγκα).

Οι γηπεδούχοι διαθέτουν μια αρκετά συμπαγή άμυνα με καλή επικοινωνία. Το αδύναμο σημείο της εντοπίζεται στις off-ball καταστάσεις και εκεί πρέπει να χτυπήσει η ελληνική επίθεση. Η έξτρα πάσα για Spot-up σουτ και τα κοψίματα θα είναι τα βασικά εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα οι ερυθρόλευκοι θα σημαδέψουν το ρολάρισμα του ψηλού τους στο καλάθι και τα αδύναμα πόδια των ψηλών του Μαρτίνεθ. Ο Ταϊρίκκ Τζόουνς λοιπόν μπορεί να έχει μια παραγωγική βραδιά.

Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας για τον Ολυμπιακό μιας και η Βαλένθια θα προσπαθήσει να επανέλθει στις νίκες μετά την άσχημη εμφάνιση και την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας από τη Μπαρτσελόνα.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα