Stoiximan Super League: Με πολλή αγωνία και γκολ το φινάλε της κανονικής περιόδου!

Τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και όλες οι αναμετρήσεις είναι ευθυγραμμισμένες, με ώρα έναρξης τις 19:00 και τη μάχη για τον τίτλο, τις θέσεις 5-8 αλλά και τα playouts να βρίσκεται στην κορύφωση της.

Άρης και ΟΦΗ συγκρούονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με ένα βαθμό να τους χωρίζει και τον Βόλο να… καραδοκεί. Οι φιλοξενούμενοι μόνο με «διπλό» μπορούν να είναι σίγουροι για την συμμετοχή τους στα playoffs 5-8, ενώ ο Άρης κάνει τη δουλειά και με την ισοπαλία.



Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είναι χωρίς νίκη στα τελευταία έξι ματς, με πέντε ισοπαλίες και μια ήττα σε αυτό το διάστημα. Ο ΟΦΗ βγάζει ένα ψυχολογικό άδειασμα μετά την πρόκριση του στον τελικό του Κυπέλλου και στην πρόσφατη εξάδα αγώνων του έχει απολογισμό τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες και μια νίκη.

Η πίεση είναι μεγαλύτερη στο στρατόπεδο του Άρη και οι υπέρ του αποδόσεις δεν δικαιολογούνται με βάση τη συνολική του παρουσία στη σεζόν. Ο ΟΦΗ δεν πατάει καλά, ψάχνει ωστόσο αντίδραση και είναι επικίνδυνος στον χώρο.

H AEK υποδέχεται την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά από αήττητο σερί 10 αγώνων, η ομάδα του Νίκολιτς έχασε 0-2 από την Τσέλιε μεσοβδόμαδα. Ήττα που δεν στοίχισε πάντως, καθώς με το υπέρ της 4-0 στη Σλοβενία η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League. Ένα βήμα πλέον πριν τα playoffs και όντας ισόβαθμη με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή, η ΑΕΚ δεν έχει κανένα περιθώριο απώλειας βαθμών απέναντι στην Κηφισιά.

Οι φιλοξενούμενοι με το 2-0 επί του Βόλου την προηγούμενη αγωνιστική έκαναν άλμα σωτηρίας, καθώς ανέβηκαν στο +10 από τον προτελευταίο Αστέρα. Και παράλληλα «γέννησαν» ένα σενάριο ακόμη και για το 5-8. Δύσκολο πολύ, ωστόσο αν ΟΦΗ ή Ατρόμητος και Βόλος ηττηθούν την τελευταία αγωνιστική και η Κηφισιά επικρατήσει της ΑΕΚ, τότε μπαίνει στα playoffs της 5ης θέσης.

Η ήττα από την Τσέλιε βάρεσε καμπανάκια και εκνεύρισε πολύ τον Νίκολιτς, έτσι είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ θα είναι στην… τσίτα για να μην πάθει κι άλλη ζημιά. Η Κηφισιά είναι άνετη, δίχως άγχος και μπορεί να βοηθήσει σε ένα up tempo παιχνίδι.

Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Απογοητευτική και με πολλή πίεση η σεζόν για τους Αρκάδες, που απρόσμενα εξελίχθηκε σε μάχη παραμονής. Οριακή η κατάσταση πλέον βαθμολογικά, με τον Αστέρα στο -5 από τη γραμμή σωτηρίας ενόψει playouts, δεδομένο που δίνει χαρακτήρα «τελικού» σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Ανδαλουσία, ηττήθηκε 4-0 από την Μπέτις και αποκλείστηκε στην φάση των 16 του Europa League. Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι διαφορετική αν ο Πελίστρι δεν είχε χάσει ανεπανάληπτο τετ – α – τετ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το παιχνίδι στο 0-0… Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του Μπενίτεθ στο υπόλοιπο της σεζόν, από την άποψη πως κατάφερε να μπει στην τετράδα αλλά δίχως ρεαλιστικές ελπίδες να μπει και σφήνα στην κούρσα του τίτλου.

Περίεργο παιχνίδι. Ο Αστέρας έχει το κίνητρο της επιβίωσης, την ανάγκη για βαθμούς αλλά και την πίεση. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα κουβαλά απογοήτευση και κούραση από το ματς με την Μπέτις, ενώ δεν έχει πλέον κάποιον ορατό στόχο.

Βόλος και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι με βαθμολογικών στόχων και για τους δύο. Οι γηπεδούχοι είχαν ένα εξαιρετικό πρώτο μισό στη σεζόν, ωστόσο όχι μόνο δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την συνέπεια τους στο χορτάρι αλλά η εικόνα τους είναι σε μεγάλο βαθμό αποκαρδιωτική. Χωρίς νίκη μέσα στο 2026 ο Βόλος, με οκτώ ήττες και τρεις ισοπαλίες σε 11 ματς του τρέχοντος έτους! Παρ’ όλα αυτά είναι στο -1 από το 5-8 και σε περίπτωση υπέρβασης κόντρα στον «Δικέφαλο» θα μπει στα playoffs της 5ης θέσης.

Μετά από ένα κακό δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη, όπου αντιμετώπισε και μια σειρά από τραυματισμούς κομβικών παικτών, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές και χτίζει ξανά μομέντουμ ενόψει της τελικής ευθείας στη σεζόν. Με τρεις νίκες και το εκτός έδρας 0-0 με τον Ολυμπιακό στα τέσσερα προηγούμενα ματς πρωταθλήματος, η ομάδα του Λουτσέσκου είναι ισόβαθμη με την ΑΕΚ και τους Πειραιώτες στην κορυφή, δείχνοντας πως είναι και πάλι έτοιμη να πατήσει το γκάζι. Προφανώς θέλει να κλείσει την κανονική περίοδο με τρίποντο και να μπει τουλάχιστον χωρίς χάντικαπ στα playoffs τίτλου.

Ούτε η φόρμα, ούτε η δυναμική των δύο ομάδων έχει σχέση. Ο Βόλος έχει κίνητρο αλλά δεν πείθει για την έκπληξη, ο ΠΑΟΚ διατηρεί σαφώς τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση, όχι όμως σε αποδόσεις που έχουν αξία.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αήττητο σερί πέντε αγώνων τρέχουν οι «ερυθρόλευκοι, που μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ έφυγαν με «διπλό» από την Κρήτη στο 3-0 επί του ΟΦΗ. Ο Ελ Καμπί δείχνει να επέστρεψε στην κανονική εκδοχή του, ωστόσο η αγωνιστική άνοδος των Τσικίνιο και Ποντένσε μοιάζει απαραίτητη για τη δύσκολη συνέχεια. Η εξαιρετική εικόνα ανασταλτικά με το μικρότερο παθητικό (11 γκολ) στη διοργάνωση, λειτουργεί συχνά ως αντίβαρο στην δημιουργική ασυνέπεια που παρουσιάζει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν κόντρα στην ΑΕΛ και το τρίποντο είναι αναγκαίο για την οικονομία στην κούρσα του τίτλου.

Μετά από τρεις σερί νίκες στα τέλη του Γενάρη, η ΑΕΛ έχει έξι σερί ματς χωρίς να γευτεί το τρίποντο. Με τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες σε αυτό το διάστημα. Ο Παντελίδης σουλούπωσε πράγματα στο παιχνίδι της, ωστόσο η αγωνία παραμένει καθώς οι «βυσσινί» είναι μεν στο +5 από τη γραμμή του υποβιβασμού, υπάρχει ωστόσο πολύ δρόμος να διανύσουν ακόμη ενόψει playouts. Πολύ υψηλός ο βαθμός της δυσκολίας στο ματς του Φαλήρου, σίγουρα ωστόσο χωρίς τα «πρέπει» που φέρνουν έξτρα πίεση.

Αξία στον άσο δεν υπάρχει, ωστόσο ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα θα γκελάρει σε αυτό το ματς. Η ΑΕΛ βγάζει σκληράδα, υπολείπεται ωστόσο σε ποιότητα και σίγουρα έχει άλλα παιχνίδια μπροστά της που θα χρειαστεί οπωσδήποτε να κερδίσει.

