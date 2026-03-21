Γ Eθνική: Πρεμιέρα «φωτιά» σε play offs και play outs

Η αγωνία στη Γ’ Εθνική κορυφώνεται με την έναρξη των play offs και των play outs.

Οι κόποι των ομάδων και των παικτών ήρθε η ώρα να πιάσουν τόπο σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών!

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Δόξα Δράμας – Αετός Οφρυνίου

Ηρακλής Θερμαϊκού – Πανθρακικός

Ποσειδών Μηχανιώνας – ΑΟ Ξάνθης

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Θερμαϊκός Θέρμης

Κιλκισιακός – Ορέστης Ορεστιάδας

ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Η κατάσταση στον πρώτο όμιλο είναι κάπως ξεκάθαρη όσον αφορά την κορυφή, με τον Πανθρακικό να έχει επτά βαθμούς διαφορά από την πρώτη θέση και να δοκιμάζεται στην πρεμιέρα των play offs στην έδρα του αδιάφορου Ηρακλή Θερμαϊκού.

Δικαιολογημένο φαβορί το διπλό στο 1.30.

Στα play outs η αγωνία είναι στο κατακόρυφο και τα ματς στην κόψη του ξυραφιού. Ο Απόλλων Κρύας Βρύσης υποδέχεται τον Θερμαϊκό Θέρμης, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την παραμονή τους.

Ο άσος προσφέρεται στο 2.60 και το διπλό στο 3.00

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Βέροια – ΑΕ Αλεξάνδρειας

Εθνικός Ν.Κεραμιδίου – Ερμής Εξοχής

Πιερικός – Απόλλων Καλαμαριάς

Εορδαϊκός – Ακρίτες Συκεών

Σαρακηνός – Αστέρας Καρδίτσας

ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη

Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο και δικαιολογημένα.

Μετράει 21 σερί παιχνίδια αήττητος και η πρεμιέρα των play offs, τον φέρνει στην Κατερίνη ώστε να αντιμετωπίσει τον Πιερικό που έχει ήδη πετύχει τους στόχους του. Το διπλό είναι στο 1.60.

Οι Ακρίτες Συκεών δικαιώθηκαν στην ένσταση που είχαν καταθέσει για το παιχνίδι με τη Βέροια και πήραν πίσω τους τρεις βαθμούς.

Βρέθηκαν έτσι στην κορυφή των play out και τώρα έχουν δύσκολη αποστολή στην έδρα του Εορδαϊκού. Ο άσος είναι στο 1.42 και το διπλό στο 7.70.

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΠΑΣ Λαμία – Άρης Φιλιατών

ΠΟ Ελασσόνας – Τηλυκράτης

ΑΟ Τρίκαλα – Αστέρας Σταυρού

Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Αναγέννηση Άρτας – Ανθούπολη

ΑΕ Λευκίμμης – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Στον 3ο όμιλο οι πέντε από τις έξι ομάδες των play offs διεκδικούν με αξιώσεις την πρώτη θέση.

Κάθε αγωνιστική έχει στο πρόγραμμά της δύο μεγάλα ντέρμπι. Η Λαμία (39β.) φιλοξενεί τον Άρη Φιλιατών (43β.) και θέλει τη νίκη για να πλησιάσει την κορυφή. Ο άσος είναι στο 1.67 και το διπλό στο 4.95.

Στα Τρίκαλα, η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τον Αστέρα Σταυρού και είναι το φαβορί για τη νίκη. Στο 1.50 ο άσος.

Η Αναγέννηση Άρτας (35β.) φιλοξενεί την Ανθούπολη (27β.) και θέλει τη νίκη για να κάνει μεγάλο βήμα για την παραμονή. Στο 1.71 ο άσος και στο 4.60 το διπλό.

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Μιλτιάδης

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Κόρινθος

ΠΑΣ Πύργος – ΑΠΣ Ζάκυνθος

Πανθουριακός – ΑΟ Λουτράκιου

Ερμής Μελιγούς – Θύελλα Πατρών

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός

Με ένα μεγάλο ντέρμπι που μπορεί να κρίνει από νωρίς την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Πύργος (56β.) φιλοξενεί τη Ζάκυνθο (52β.) σε μία μάχη κορυφής. Οι γηπεδούχοι μετρούν επτά σερί νίκες στο «σπίτι» τους. Ο άσος προσφέρεται στο 2.35 και το διπλό στο 2.80.

Η Παναχαϊκή (27β.) μοιάζει να έχει εύκολο έργο απέναντι στον ουραγό και χωρίς νίκη Πανγυθεατικό (2β.).

Περιμένει έτσι το αποτέλεσμα του Πανθουριακός – ΑΟ Λουτρακίου. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 28 βαθμούς και θα δώσουν έναν μεγάλο αγώνα για τη συνέχειά τους στην κατηγορία.

5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Άρης Πετρούπολης – ΑΟ Καρύστου

ΑΕΡ Αφάντου – Διαγόρας Ρόδου

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Εθνικός Αστέρας

Απόλλων Καλυθιών – Κένταυρος Βριλησσίων

Δόξα Βύρωνος – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Ρεπό: Αμαρυνθιακός

Ο Άρης Πετρούπολης, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος γνώρισε την πρώτη του φετινή ήττα και είδε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση να μειώνεται στους τέσσερις βαθμούς.

Παραμένει βέβαια το μεγάλο φαβορί για την κορυφή και τώρα υποδέχεται τον ΑΟ Καρύστου, με τον άσο να είναι το φαβορί στο 1.20.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα play outs στον 5ο όμιλο καθώς πέρα από τον μαθηματικά υποβιβασμένο Αμαρυνθιακό, οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για την παραμονή τους.

Η Δόξα Βύρωνος (31β.) υποδέχεται τον ΑΟ Νέας Ιωνίας (31β.), σε ένα ματς «αίμα και άμμος».

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Σαρωνικός Αναβύσσου – ΑΕ Μυκόνου

Εθνικός – Θύελλα Ραφήνας

Αστέρας Βάρης – Ιωνικός

Χαϊδάρι – Αίας Σαλαμίνας

Ατσαλένιος – Γιούχτας

Γρανίτης Αγ.Μαρίνας – Ηλυσιακός

Ο Εθνικός (49β.), μοιάζει απίθανο να χάσει την πρώτη θέση καθώς έχει διαφορά 10 βαθμών από τον Ιωνικό.

Στην πρεμιέρα των play offs, φιλοξενεί στο Μοσχάτο τη Θύελλα Ραφήνας και είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Στο 1.10 ο άσος.

Μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κρήτη, με δύο ομάδες από το νησί. Ο Ατσαλένιος (29β.), θέλει τη νίκη απέναντι στον Γιούχτα (28β.) για να κάνει βήμα παραμονής.

Οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν μόλις ένα τρίποντο στα τελευταία έξι ματς τους.

Το Χαϊδάρι (24β.) έκλεισε εντυπωσιακά την κανονική διάρκεια με τέσσερις σερί νίκες και την Κυριακή φιλοξενεί τον Αίαντα Σαλαμίνας (21β.). Ο άσος προσφέρεται στο 1.65, η ισοπαλία στο 3.20 και το διπλό 5.20.

