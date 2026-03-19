Ώρα Ευρώπης: Τυπική διαδικασία με σκορ και θέαμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν για τον Παναθηναϊκό στην Ανδαλουσία

Ανάλυση και προγνωστικά για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ

Ημέρα ρεβάνς σε Europa και Conference League η Πέμπτη (19/3), με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά των διοργανώσεων και διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Η ΑΕΚ στις 19:45 φιλοξενεί την Τσέλιε και ο Παναθηναϊκός στις 22:00 δοκιμάζεται στο Estadio de La Cartuja κόντρα στην Μπέτις.

Όλες οι μπασκετικές και ποδοσφαιρικές αναλύσεις στο Stoiximan Blog

Για την Ένωση η διαδικασία μάλλον είναι απλή στη μονομαχία με τους Σλοβένους. Φρόντισε γι’ αυτό η ομάδα του Νίκολιτς, καθώς στο πρώτο ματς επικράτησε 4-0 με χαρακτηριστική άνεση και θα μπορούσε να πετύχει ακόμη και διπλάσιο αριθμό τερμάτων… Η ΑΕΚ έχει μια ήττα τους τελευταίους 5 μήνες και τρέχει ένα σερί 10 αγώνων με έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Το 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι δεν ήταν στα σχέδια της, εξακολουθεί ωστόσο να είναι γερά στη μάχη του τίτλου της Stoiximan Super League έστω κι αν ισοβαθμεί στην κορυφή με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Super Ενισχυμένη με Over 1.5 σουτ στην εστία για τον Βάργκα και Over 0.5 για τον Ζίνι σε απόδοση 2.90

Η Τσέλιε δεν μοιάζει και πολύ με την ομάδα του πρώτου μισού της σεζόν, εντούτοις εξακολουθεί να είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο στη Σλοβενία, στο +7 από την δεύτερη Μάριμπορ. Στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας πάντως δεν μπορεί να ελπίζει σε ανατροπή, καθώς η διαφορά δυναμικότητας με την ΑΕΚ είναι μεγάλη.

Ματς που η ΑΕΚ είναι… υποχρεωμένη να παίξει. Η πρόκριση έχει κριθεί και χώρος για σκοπιμότητες δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι όλες οι προϋποθέσεις για ένα θεαματικό παιχνίδι, με φάσεις και γκολ.

Το καλύτερο και σίγουρο πιο πειστικό διάστημα της φετινής τους σεζόν διανύει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπενίτεθ χρειάστηκε χρόνο για να αποκωδικοποιήσει την κατάσταση που παρέλαβε, μοιάζει ωστόσο να έχει βρει τις λύσεις και τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα στη σταθερότητα. Οι πράσινοι με κατάθεση ψυχής επικράτησαν 1-0 της Μπέτις στο πρώτο ματς, σκορ που καλούνται να υπερασπιστούν στη ρεβάνς. Το αήττητο σερί εννέα αγώνων δίνει αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό, που ακόμη δεν ξέρει τι σημαίνει ήττα στην Ευρώπη υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού.

Super Ενισχυμένη στην πρόκριση του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια και Over 3.5 αποκρούσεις Λαφόντ σε απόδοση 6.10

Η Μπέτις δεν είναι σε καλό φεγγάρι αγωνιστικά, αφού τρέχει ένα σερί πέντε αγώνων δίχως νίκη. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο 1-1 του ντέρμπι της 5ης θέσης στη La Liga με τη Θέλτα, έστω κι αν οι “βερδιμπλάνκος” είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την ευρωπαϊκή ρεβάνς. Η Μπέτις παραμένει μια ομάδα με πολλή ενέργεια, ταχύτητα και ικανότητα με τη μπάλα στα πόδια, ωστόσο δεν παύει να παρουσιάζει κενά στην ανασταλτική της λειτουργία. Ειδικά στο παιχνίδι ελέγχου των χώρων όταν αμύνεται σε open play.

Οι γηπεδούχοι είναι φαβορί, θέλουν να βγάλουν αντίδραση και το γήπεδο θα… κοχλάζει. Η Μπέτις είναι όμως και αυτή που θα έχει την πίεση. Μοιάζει δύσκολο να κρατήσει το μηδέν παθητικό ο Παναθηναϊκός σε δεύτερο σερί παιχνίδι με τους "βερδιμπλάνκος", δεδομένα πάντως θα βρει τις στιγμές του για να σκοράρει στην Ανδαλουσία.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα