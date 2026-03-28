Η Τότεναμ κάνει ιστορικά κακή σεζόν και ένα διάγραμμα του Football Meets Data αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Λιγότερο από έναν χρόνο πριν, η Τότεναμ έσπασε την κατάρα και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο μετά από 17 χρόνια, φέρνοντας... ευρωπαϊκό ασημικό στη λευκή πλευρά του Λονδίνου μετά τη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League.

Περίπου δέκα μήνες μετά, οι Spurs έχουν έναν και μοναδικό στόχο στην τελική ευθεία της σεζόν... Την αποφυγή ενός σοκαριστικού υποβιβασμού, καθώς επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε, είναι 17οι στη βαθμολογία της Premier League και μόλις στο +1 από την τελευταία τριάδα!

Το πόσο εντυπωσιακή είναι η φετινή πτώση των Λονδρέζων αναδεικνύεται και από τη σχετική δημοσίευση του Football Meets Data. «Πόσο λαμπρό διαφαινόταν το μέλλον μετά τη δεύτερη αγωνιστική» αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το διάγραμμα όπου διακρίνεται η θέση της Τότεναμ στη βαθμολογία από την πρώτη αγωνιστική μέχρι το φινάλε.

Από δεύτεροι στο ξεκίνημα της χρονιάς, οι Λονδρέζοι έχουν υποχωρήσει 15 θέσεις σταδιακά κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ στα μισά της χρονιάς, ήταν ενδέκατοι. Κάπου εκεί άρχισε η καθίζηση, που έχει φέρει σε απίστευτα δύσκολη θέση μία ομάδα που ανήκει στο βρετανικό big-6.