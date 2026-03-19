Η ώρα της πρόκρισης είναι τώρα!

Η ώρα των επαναληπτικών για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έφτασε, με την «Ένωση» να έχει καπαρωμένη την πρόκριση στους «8» του Conference League, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν να αντέξουν στην Ισπανία με την Μπέτις για να τσεκάρουν για τους «8» του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ταξίδεψε στην Ισπανία για τη ρεβάνς με την Μπέτις (22:00) ώστε να εκμεταλλευτεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκ άουτ με ισπανική ομάδα, αλλά και να επιστρέψει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 2003.

Το πέναλτι του Ταμπόρδα στο πρώτο παιχνίδι υπέγραψε τη νίκη του «τριφυλλιού» (1-0) που ανταποκρίθηκε στην ποιότητα των «βερδιμπλάνκος» αλλά και στο αριθμητικό μειονέκτημα, αφού από το 59ο λεπτό αγωνιζόταν με δέκα λόγω της αποβολής του Ζαρουρί.

Τώρα, οι «πράσινοι» καλούνται να διαφυλάξουν αυτό το προβάδισμα στο «La Cartuja», με τον Μπενίτεθ να θέλει να εγκλωβίσει εκ νέου τον Πελεγκρίνι, αντέχοντας στην πίεση.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει ο Τετέι, ο οποίος ξεχώρισε στο πρώτο παιχνίδι και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα των Ισπανών.

Σαφώς απλούστερη δουλειά έχει η ΑΕΚ ώστε να επικυρώσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45) με το 0-4 στον πρώτο αγώνα των «16» στη Σλοβενία να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την πρόκριση.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καταιγιστικοί, με τους Σλοβένους να είναι ανήμποροι να αντιδράσουν και ο επαναληπτικός επί ελληνικού εδάφους είναι διαδικαστικός όσον αφορά την πρόκριση, αλλά με δεδομένο στόχο τη νίκη που θα προσθέσει κι άλλους βαθμούς στη βαθμολογία της ΑΕΚ, αλλά και της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA.

Στο πρώτο ματς η «Ένωση» επικράτησε και στα δύο ημίχρονα και να γίνει το ίδιο και στη ρεβάνς.

