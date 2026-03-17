Το ντέρμπι κορυφής βάφεται…«ερυθρόλευκο»!

Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ για την Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρ (21:15) στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ για Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε που τίθενται αντιμέτωποι στο Φάληρο σε μια κρίσιμη στροφή στην τελική ευθεία του «μαραθωνίου».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει την κούρσα για την τετράδα, έχοντας ρεκόρ 20-11, με το οποίο ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με Ρεάλ και Βαλένθια, αλλά με την 5η Χάποελ που ακολουθεί στο 18-11 να μετρά δύο αγώνες λιγότερους.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναγκάστηκαν σε πισωγύρισμα μετά την ήττα από την προβληματική Μονακό (81-80), στον πρώτο αγώνα των Μονεγάσκων στη μετά Σπανούλη εποχή και καλούνται να επιστρέψουν στις επιτυχίες για να κάνουν βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας με φόντο την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.

«Σύμμαχος» του Ολυμπιακού είναι η έδρα, καθώς μετά τις 16/12 και το 92-99 από τη Βαλένθια έχει ακολουθήσει 7/7 στο ΣΕΦ. Στόχος είναι το 8/8 απέναντι στην πρωτοπόρο και το 1/1 ημίχρονο/τελικό είναι στο 1.91.

Η Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να συνέλθει γρήγορα από την κακή εκκίνηση στη σεζόν και είναι πρώτη και μοναδική ομάδα με μονοψήφιο αριθμό ηττών (22-8).

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης θέλει να διατηρήσει την απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους, παρακολουθώντας αφ’ υψηλού την κούρσα για το πλεονέκτημα έδρας, έχοντας μόλις δύο ήττες μες στο 2026.

Η πρώτη ήττα ήταν τον Ιανουάριο στο Ντουμπάι και η δεύτερη την προηγούμενη αγωνιστική, στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (79-73) στο πρώτο φετινό παιχνίδι όπου έχασε παρότι κράτησε αντίπαλο κάτω από τους 80 πόντους.

Με δεδομένο το βάρος που δίνουν αμφότεροι στην άμυνα, στο ΣΕΦ δεν αναμένουμε πολλές κατοχές και γρήγορο ρυθμό. Στο 1.88 οι Under 166.5 πόντοι.

Η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ και του Γουόπαπ λύνει τα χέρια του Μπαρτζώκα που είχε αναγκαστεί για σημαντικό διάστημα να τους στερηθεί, με σταθερά πάντως να είναι ο Μιλουτίνοφ που ήταν κορυφαίος του Ολυμπιακού στο Μονακό σε διαφορετικούς τομείς. Με τη Φενέρ η μπάλα θα ακουμπήσει στον Σέρβο σέντερ όχι μόνο για εκτέλεση και το Over 9.5 στο combo ριμπάουντ και ασίστ είναι στο 1.84.

