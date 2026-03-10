Είδαμε μαζί το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στο Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο ραντεβού των φιλάθλων.

Κυριακάτικο βράδυ με ντέρμπι, την καλύτερη παρέα και το πιο ανανεωμένο σκηνικό. Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta αποτέλεσε για ακόμα μία αγωνιστική την πιο αυθεντική εμπειρία για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους που βρέθηκαν σε ένα κατάστημα Allwyn!

Αυτή τη φορά, το ραντεβού δόθηκε για το μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ένα ματς που μπορεί να μην είχε σκορ και νικητή (0-0), αλλά κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το τέλος.

Όσοι βρέθηκαν σε ένα από τα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn είχαν την ευκαιρία να σκανάρουν το QR code και να λάβουν μέρος στην κλήρωση για μεγάλα δώρα από την Allwyn, ενώ παράλληλα οι θαμώνες του Sports Partuy έδιναν αναλυτικό σχολιασμό, στοιχηματικά insights, ενισχυμένες αποδόσεις και πολλές εκπλήξεις.

Για ακόμα μία εβδομάδα ο Θανάσης Πασσάς υποδέχθηκε στο... πρακτορείο του τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Κόνι Θεοδώρου και Σπύρο Γιαννόπουλο. Με ζωντανό σχολιασμό, σπαρταριστές ατάκες και χαλαρή διάθεση, μετέφεραν τον παλμό του τελευταίου ντέρμπι της κανονικής περιόδου της Superleague σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παράλληλα, οι συντάκτες του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, έβαλαν τη δική τους δημοσιογραφική πινελιά με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, τα στατιστικά και το παρασκήνιο γύρω από το ντέρμπι.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ο πράκτορας από τα Χανιά Κρήτης, ο οποίος έδωσε ξεχωριστή νότα στην παρέα του Sports Party μεταφέροντας εμπειρίες και... πεσκέσια από το Νησί, ενώ μοιράστηκε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα πρακτορεία του με τη νέα εποχή της Allwyn.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά πως δεν είναι απλώς μία βραδιά αγώνα. Είναι ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ζουν τις αναμετρήσεις αλλιώς: πιο ζωντανά, πιο διαδραστικά, πιο απολαυστικά.

Το ραντεβού ανανεώνεται για την τελευταία παράλληλη αγωνιστική του πρωταθλήματος, φυσικά σε όλα τα καταστήματα Allwyn.