Για το 2 στα 2 στην άτυπη «διαβολοβδομάδα»!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την Παρί (21:45) στην πρώτη από τις δύο κολλητές αποστολές επί γαλλικού εδάφους, ώστε να κάνει άλλο ένα βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας.

Ο «μαραθώνιος» της Euroleague μπαίνει στην τελική του ευθεία και ο Ολυμπιακός κάθε αγωνιστική βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο ιδανικό πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs και το πάνω χέρι για την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για άλλη μια φορά έδειξε την ανθεκτικότητά της, καθώς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ της έλειπε ο Βεζένκοφ, της έλειπε ο Γουόκαπ, της έλειπε και ο Μόρις που θα μπορούσε να καλύψει ως έναν βαθμό το κενό του Τεξανού πόιντ γκαρντ, αλλά βρήκε τον τρόπο να αντιπαρέλθει τις απώλειες για να πάρει την 11η συνεχόμενη ευρωπαϊκή νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου (86-80).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μπροστάρη τον Μιλουτίνοφ και τον Ντόρσεϊ, αλλά πήραν λύσεις από τον Γουόρντ, κυρίως αμυντικά, αλλά και από τους Νιλικίνα και Τζόζεφ και στις δύο πλευρές του παρκέ, για να ανέβουν στο 19-10 και επιστρέφοντας στις νίκες να κάνουν άλλο ένα βήμα προς την τετράδα.

Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει +2 νίκες σε σχέση με τις ομάδες που ακολουθούν την πρώτη τετράδα και θέλει να διατηρήσει το πάνω χέρι που έχει και στο Παρίσι, στον πρώτο σταθμό για τους Πειραιώτες σε αυτή τη διπλή αγωνιστική επί γαλλικού εδάφους, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Μόντε Κάρλο (12/3).

Στο Παρίσι περιμένει η σταθερά απρόβλεπτη Παρί που έχει μεν ρεκόρ 11-18, αλλά είναι πάντα επικίνδυνη ειδικά αν ο αντίπαλός της κάνει το λάθος να μπει στον γρήγορο ρυθμό που τη βολεύει, όπως συνέβη με τον Παναθηναϊκό στην πρόσφατη αναμέτρηση στο «T-Center» (99-104).

Εξάλλου η ομάδα του Φραντσέσκο Ταμπελίνι έχει σερί τριών νικών και μάλιστα όλων εκτός έδρας, με Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο να την κοντρολάρει όπως έκανε και στον πρώτο γύρο στο ΣΕΦ (98-86). Στο 1.88 το «διπλό» με χάντικαπ -4.5, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκει ξανά ρυθμό. Στο 2.05 τα Over 2.5 εύστοχα τρίποντα του ομογενούς γκαρντ.

