Stoiximan Super League: Γνωρίζονται καλά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ… ξανασυστήνονται Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τις αναμετρήσεις της Κυριακής στη Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής όπου ξεχωρίζουν το ντέρμπι της για 4ης θέσης ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό (19:00) και φυσικά αυτό μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ (21:00) με φόντο την κατάκτηση του τίτλου!

Όπως και να ολοκληρωθεί η σεζόν για την ομάδα της Βοιωτίας, η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Ο Λεβαδειακός έχει παίξει κατά καιρούς εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως ενώ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, εξακολουθεί να έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος!

Βγήκε κούραση στον Λεβαδειακό, επηρεάστηκε ψυχολογικά από τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχει και γκίνια εσχάτως, με αποτέλεσμα να κυνηγάει πλέον από το -3 την 4η θέση και την είσοδο του στα playoffs, ενώ δεδομένα έχει προβάδισμα για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Μπενίτεθ έχει βάλει σε μια σειρά πλέον τον Παναθηναϊκό. Η σπουδαία πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, οι επικείμενες μάχες με την Μπέτις και οι τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα έχουν φέρει έναν αέρα αισιοδοξίας στο πράσινο στρατόπεδο, αφού πια αρχίζει να φαίνεται μια προοπτική. Ρολάρει επιθετικά ο Παναθηναϊκός, έχει σουλουπώσει σημαντικά την ανασταλτική του εικόνα και ψάχνει το καλύτερο δυνατό φίνις στη σεζόν. Έχει ψυχολογία και μομέντουμ, εντούτοις το παιχνίδι στη Λιβαδειά δεν θα είναι εύκολο.

Το timing δείχνει… δεξιά στο σετ αποδόσεων, όμως θέλει προσοχή. Ο Παναθηναϊκός είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση με βάση τα αποτελέσματα, ωστόσο ο Λεβαδειακός παραείναι καλή ομάδα για να συνεχίσει να υποφέρει στο χορτάρι. Ματς που υπόσχεται συγκινήσεις, ρυθμό και καλό θέαμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τεττέη γκολ ή ασίστ & Λεβαδειακός Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 6.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το ντέρμπι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το τελικό πλασάρισμα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια και πριν τη μάχη των playoffs για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει φέτος την περσινή κυριαρχική του εικόνα. Το Champions League πήρε πολλή από την σωματική και πνευματική ενέργεια των ερυθρολεύκων, οι αντίπαλοι εντός συνόρων προσαρμόστηκαν πολύ καλύτερα στο ανελέητο πρέσινγκ του Μεντιλίμπαρ, ενώ η έλλειψη συνέπειας δημιουργικά έφερε πρόβλημα και στο σκοράρισμα. Πλέον οι Πειραιώτες μπορούν να αφοσιωθούν στην κούρσα του τίτλου, ενώ η επιστροφή του Ελ Κααμπί στα γκολ (δύο κόντρα στον Πανσερραϊκό) και η σταθερά καλή εικόνα ανασταλτικά (μικρότερο παθητικό στη λίγκα με 11 γκολ) είναι στοιχεία που θα στηρίξουν την προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου.

Στο 2.20 να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, στο 3.00 ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ διανύει μια ζόρικη περίοδο, όπου τα συνεχόμενα απαιτητικά ματς σε συνδυασμό με τους πολλούς τραυματισμούς έκαναν ακόμη πιο δύσκολο το έργο του. Ο αποκλεισμός στο Europa League από τη Θέλτα και οι ισοπαλίες με ΑΕΚ και ΑΕΛ έφεραν μια σχετική απογοήτευση, εντούτοις η ομάδα του Λουτσέσκου είναι πια σε διαδικασία επιστροφής, καθώς οι νίκες κόντρα σε Αστέρα και Κηφισιά την έφεραν ισόβαθμη με ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή. Η παραγωγικότητα του ΠΑΟΚ παραμένει σε υψηλό επίπεδο, η ένταση στο παιχνίδι του επιστρέφει και το ντέρμπι στο Φάληρο είναι μια ακόμη πρόκληση.

Πολύ μεγάλο ματς για προφανείς λόγους. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, το ίδιο και οι προπονητές τους, έτσι το 90λεπτο αναμένεται συναρπαστικό. Μπορεί να πάει παντού, δύσκολα θα «ανοίξει» πολύ το σκορ. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Over 5,5 κάρτες & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 5.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

