Ανακατατάξεις στη τετράδα!

Στο πρόγραμμα της Κυριακής για τη Super League περιλαμβάνονται σπουδαία παιχνίδια, με δύο από αυτά να ξεχωρίζουν.

Στις 19:00 ο Λεβαδειακός φιλοξενεί στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας τον Παναθηναϊκό σε μία «μάχη» για την τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου «τρέχει» ένα αρνητικό σερί αποτελεσμάτων και έχει χάσει το πλεονέκτημα που είχε για την τετράδα. Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 1-0 στη Νίκαια από την Κηφισιά και συμπλήρωσε αισίως τέσσερα ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Έτσι ο Λεβαδειακός έχει «πέσει» στην 5η θέση της βαθμολογίας και στο -3 από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία του ματς αλλά παραμένει η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 1.99 στη Novibet.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στη Λιβαδειά και θέλει να «κλειδώσει» την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό θα το πετύχει μόνο με νίκη και αυτό το ενδεχόμενο προσφέρεται σε απόδοση 2.08 στη Novibet.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντός έδρας νίκη τους απέναντι στον ΟΦΗ με 4-1, σε μία από τις καλύτερες τους φετινές εμφανίσεις.

Μπροστά τους μάλιστα έχουν την πρώτη αναμέτρηση με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τους «16» του Europa League, αλλά αυτό που προέχει είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.

Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής βέβαια, διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι κορυφής.

Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με την ΑΕΚ, και έχουν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός με δύο γκολ του Ελ Κααμπί πέρασε από τις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό (2-1) δίνοντας συνέχεια στις νίκες του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να κάνει ένα σημαντικό βήμα για τον τίτλο.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε μεσοβδόμαδα εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά, παίρνοντας τη νίκη με 4-1.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε βέβαια τον Γιακουμάκη να αποχωρεί τραυματίας και να είναι αμφίβολος για το ντέρμπι. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν μία νίκη φέτος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο και στόχος είναι να επαναλάβουν παρόμοια εμφάνιση. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.07 στη Novibet.

