Βαθμολογικό ενδιαφέρον για όλα τα γούστα!

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στη Super League έχει δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Αρχικά ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε μία μεγάλη «μάχη» για τα play offs.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ένα σερί τεσσάρων αγωνιστικών χωρίς νίκη (0-3-1) ενώ την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 3-1 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αντικατέστησε τον Μανόλο Χιμένεθ θέλοντας να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας και να κατακτήσει την 5η θέση. Για την ώρα είναι στο +1 από τον Ατρόμητο και τον Βόλο και τις θέσεις που οδηγούν στα play out.

Από την άλλη οι Περιστεριώτες βρίσκονται σε πολύ καλό μομέντουμ, μετρώντας τρεις νίκες σε τέσσερα ματς. Εκτός έδρας μάλιστα έχουν σαφώς καλύτερο ρεκόρ απ’ ότι στο σπίτι τους και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στη Θεσσαλονίκη.

Θέλουν να βρεθούν στις θέσεις 5-8 και ακόμα και η ισοπαλία απέναντι στον Άρη είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Το Χ προσφέρεται σε απόδοση 3.20 στη Novibet.

Λίγο αργότερα η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΛ Novibet. Η Ένωση δεν πήρε τη νίκη που έψαχνε στον Βόλο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, ισοφάρισε στο τέλος (2-2) και πλέον έχει συγκατοίκους στην κορυφή.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους αυτή την αγωνιστική. Η νίκη απέναντι στην ΑΕΛ μοιάζει μονόδρομος στην κούρσα για τον τίτλο.

Οι «βυσσινί» δίνουν τη δική τους «μάχη» για την παραμονή. Η ήττα την προηγούμενη αγωνιστική με 3-0 στην Κρήτη από τον ΟΦΗ, κράτησε την ΑΕΛ Novibet στους 21 βαθμούς και στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο, η ΑΕΛ έχει βελτιωθεί αγωνιστικά και πλέον κρατάει στα χέρια της την παραμονή της.

Ακολουθεί μάλιστα ένας «τελικός» με τον Αστέρα Τρίπολης στην AEL Novibet Arena. Απέναντι στην ΑΕΚ δύσκολα θα ρισκάρει και το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

