Ένας σαρωτικός Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 του ΟΦΗ και ξεπέρασε τον Λεβαδειακό ανεβαίνοντας στην 4η θέση. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.

Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε και κόντρα στον ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» σε εξ' αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική, ήταν σαρωτικοί επικρατώντας των Κρητικών με 4-1. Μια νίκη που τους ανέβασε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 42 βαθμούς, αφήνοντας στην 5η τον Λεβαδειακό με 39.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε και τα 5 γκολ της αναμέτρησης αλλά και τις πολλές φάσεις που έγιναν κυρίως μπροστά στην εστία του Χριστογεώργου.