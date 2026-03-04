Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1: Τα highlights της άνετης νίκης των «πράσινων» (vid)
Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε και κόντρα στον ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» σε εξ' αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική, ήταν σαρωτικοί επικρατώντας των Κρητικών με 4-1. Μια νίκη που τους ανέβασε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 42 βαθμούς, αφήνοντας στην 5η τον Λεβαδειακό με 39.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε και τα 5 γκολ της αναμέτρησης αλλά και τις πολλές φάσεις που έγιναν κυρίως μπροστά στην εστία του Χριστογεώργου.
