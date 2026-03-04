Ο Ζαρουρί έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για τον Παναθηναϊκό πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό γκολ για το 4-1.

Και μετά το 3-1 ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει ζητώντας και άλλο γκολ, κάτι που πέτυχε και μάλιστα με πολύ όμορφο τρόπο στο 86'. Συγκεκριμένα ο Ζαρουρί πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, την έφερε στο κακό του πόδι το αριστερό κι έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Χριστογεώργου.

Να τονιστεί βέβαια εδώ πως ο Ζαρουρί επίσης με το αριστερό είχε πετύχει ακόμα μία γκολάρα, αυτό με την Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη με το οποίο οι «πράσινοι» είχαν ισοφαρίσει και είχαν και μαθηματικά προκριθεί στα Play Offs του Europa League.