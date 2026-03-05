Ο Ρομάνο «κατηγορείται» για προώθηση των ανθρωπιστικών οργανώσεων του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας

Ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής τις τελευταίες ημέρες, μετά την διαφήμιση που έκανε σε ΜΚΟ του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στους οπαδούς του ποδοσφαίρου, κυρίως για την αξιοπιστία του στις μεταγραφές των παικτών, με τη γνωστή του φράση «Here We Go» να είναι πλέον συνώνυμο της κάθε επιτυχημένης μεταγραφής.

Ωστόσο, ο έγκυρος, κατά πολλούς, Ιταλός δημοσιογράφος, φαίνεται να έχει επεκταθεί πρόσφατα και σε πράγματα εκτός του ποδοσφαίρου ή του αθλητισμού γενικότερα, καθώς τη Τρίτη (03/03) δημοσίευσε ένα βίντεο που προωθούσε την ανθρωπιστική βοήθεια του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν προς την κυβέρνηση της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικότερα, στο βίντεο ο Ρομάνο μιλάει για τη ΜΚΟ «KSRelief», η οποία διοικείται από τον Σαλμάν, τα έργα της σε 12 χώρες και πώς αυτά έχουν ωφελήσει πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στο πώς η Σαουδική Αραβία βρέθηκε στο νούμερο 2 της λίστα του ΟΗΕ με τις χώρες που προσφέρουν την μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις για αυτή του την δημοσίευση, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κυβέρνηση της χώρας της Μέσης Ανατολής και τον ρόλο που έπαιξε στη δολοφονία του δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Ρομάνο κατηγορήθηκε τόσο από συναδέλφους του, όσο και από τους θαυμαστές του για την προώθηση αυτής της οργάνωσης. «Ντροπή σου. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να στέκονται ενωμένοι». «Προσεύχομαι για την ημέρα που αυτός ο πουλημένος θα είναι επιτέλους αδιάφορος στον ποδοσφαιρικό χώρο». «Πραγματικά ο πιο ξεδιάντροπος άνθρωπος που έζησε ποτέ», ήταν μερικά από τα σχόλια άλλων δημοσιογράφων.

Επίσης, μεγάλες εφημερίδες όπως για παράδειγμα οι «Times» της Νέας Υόρκης καταδίκασαν τον Φαμπρίτσιο για την «προπαγάνδα» που κάνει υπέρ του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας.

Η κριτική έγινε ακόμη πιο έντονη, καθώς μόλις λίγα λεπτά μετά από την συγκεκριμένη διαφήμιση, ο Ρομάνο δημοσίευσε μία ανακοίνωση στο προφίλ του στο «X», στην οποία κατέρριπτε τις αναφορές ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε φύγει από τη Σαουδική Αραβία.

«Οι αναφορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τάχα έφυγε από τη Σαουδική Αραβία με την οικογένειά του, είναι άστοχες. Είναι ψευδείς ειδήσεις, καθώς ο Κριστιάνο κάνει τώρα θεραπεία στο προπονητικό κέντρο της Αλ Νασρ μετά από ένα τραυματισμό που αποκόμισε στον τελευταίο αγώνα. Ο Κριστιάνο δεν έχει φύγει από τη Σαουδική Αραβία για να επιστρέψει στη Μαδρίτη».

Φυσικά κανείς δημοσιογράφος δεν θα αποκαλύψει ποτέ την πηγή του, αλλά σίγουρα αξίζει να αναρωτηθεί κανείς αν η προθυμία του Ρομάνο να προωθήσει τις σαουδαραβικές οργανώσεις έχει βελτιώσει την πρόσβασή του σε αποκλειστικές πληροφορίες και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ομάδα του Πορτογάλου επιθετικού, την Αλ-Νασρ, η οποία είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που ανήκουν στο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της χώρας.