Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

Η Stoiximan με χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον διεθνή Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Μπιτάδο, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό των αθλητών που στηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη στήριξη ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού τριάθλου σε elite επίπεδο και βασίζεται σε κοινές αξίες: προσήλωση στους στόχους, συνέπεια στην προσπάθεια, διαρκή βελτίωση και ήθος εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της υπευθυνότητας και της επιμονής, ενισχύοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως δύναμης προόδου και έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, γεννημένος στις 2 Οκτωβρίου 2003, καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία, με διακρίσεις τόσο στην Ολυμπιακή απόσταση όσο και στο IRONMAN 70.3. Το 2024 αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στο IRONMAN 70.3 European Championships στο Ταλίν, ενώ κατέκτησε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου U23 στην Ολυμπιακή απόσταση, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της ηλικιακής του κατηγορίας διεθνώς.

Η δυναμική του παρουσία συνεχίστηκε το 2025 με την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τριάθλου Elite στην Κωνσταντινούπολη, τη νίκη στο IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo και την 11η θέση στο IRONMAN 70.3 World Championships στη Marbella. Παράλληλα, συμμετέχει με συνέπεια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στη διεθνή ελίτ του αθλήματος. Ήδη από το 2022 είχε ξεχωρίσει με τη νίκη του στο Challenge Walchsee- Kaiserwinkl, ενώ από τις κατηγορίες Νέων και Εφήβων είχε αποδείξει το εύρος του ταλέντου και της αγωνιστικής του ωριμότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Παναγιώτης Μπιτάδος θα συμμετέχει σε δράσεις και πρωτοβουλίες της Stoiximan που αναδεικνύουν τον αθλητισμό ως μέσο έμπνευσης, υγιούς ανταγωνισμού και θετικής κοινωνικής επιρροής.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξεκινά η συνεργασία μου με τη Stoiximan. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να έχει δίπλα του συνεργάτες που πιστεύουν στη διαρκή εξέλιξη και στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια. Ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια».

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, σημείωσε: «Ο Παναγιώτης Μπιτάδος εκπροσωπεί μια γενιά αθλητών που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με χαρακτήρα, πειθαρχία και συνέπεια. Η πορεία του αντικατοπτρίζει τις αξίες που πρεσβεύουμε κι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τον στηρίζουμε στα επόμενα αγωνιστικά του βήματα.»

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει σε αθλητές που εμπνέουν και προάγουν τον ελληνικό αθλητισμό, ενισχύοντας διαχρονικά τη σύνδεσή της με την προσπάθεια, την πρόοδο και τη διαρκή υπέρβαση.