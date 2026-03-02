Κάνε #block στον εκφοβισμό

Nέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΜΟΠ για την αντιμετώπιση βίαιων και εκφοβιστικών συμπεριφορών στον αθλητισμό.

Με βασικό στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων βίας και εκφοβισμού στους αθλητικούς χώρους, το ΚΜΟΠ, μέσω της πρωτοβουλίας του Live Without Bullying, προσφέρει σε προπονητές-τριες, στελέχη αθλητικών οργανισμών και κάθε ενδιαφερόμενο το νέο, δωρεάν, ασύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αναγνώριση και αντιμετώπιση βίαιων και εκφοβιστικών συμπεριφορών στον αθλητισμό».

Πρόκειται για ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει να εξοπλίσει τους επαγγελματίες του χώρου με τις απαραίτητες γνώσεις, πρακτικά εργαλεία και δεξιότητες ώστε να αναγνωρίζουν, προλαμβάνουν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά βίαιες ή/και εκφοβιστικές συμπεριφορές.

Με την ολοκλήρωση των πέντε εκπαιδευτικών ενοτήτων, τα συμμετέχοντα άτομα θα είναι σε θέση να:

Αναγνωρίζουν τις μορφές βίας και εκφοβισμού στον αθλητισμό

Εφαρμόζουν πρακτικές πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους

Ενισχύουν το θετικό κλίμα στην ομάδα τους

Αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο

Αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στην αξιοποίηση του αθλητισμού ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής

Επιπλέον, προπονητές-τριες και στελέχη αθλητικών οργανισμών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, μέσω έξι συμπληρωματικών ενοτήτων, σε εξειδικευμένη θεματολογία: εφηβεία, επικοινωνία με γονείς και παιδιά, διαδικτυακός εκφοβισμός, ρητορική μίσους, διαχείριση κρίσεων κ.ά.

Για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η Δρ. Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ και δημιουργός του Live Without Bullying δηλώνει:

«Όποιος προσφέρει στον αθλητισμό και στα παιδιά, προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες. Μέσα από τις δράσεις μας στο ΚΜΟΠ επιδιώκουμε να ενισχύουμε και να επικαιροποιούμε αυτές τις υπηρεσίες, ώστε οι επαγγελματίες του αθλητισμού να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο έργο τους - ένα έργο που διαμορφώνει αυριανούς πολίτες με συνείδηση, ενσυναίσθηση και ήθος».

Θετικά μηνύματα για τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού μοιράζονται μεταξύ άλλων: η χρυσή Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Άγγελος Χαριστέας και ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από επιστημονική ομάδα ψυχολόγων και αναπτύχθηκε με βάση τα πρότυπα που καθορίζουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την παιδική προστασία, την ψυχική υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παρακολουθήστε το εδώ.

Ζήσε χωρίς εκφοβισμό. Είναι στο χέρι σου.

Το ΚΜΟΠ, μέσω της εφαρμογής Live Without Bullying, προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε αθλητές και προπονητές αθλητικών οργανισμών. Στόχος μας είναι η άμεση βοήθεια στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού στον αθλητισμό.

Κατέβασε την εφαρμογή για Android, iOS ή επισκέψου την ιστοσελίδα livewithoutbullying.com και μίλησε μας online, ανώνυμα και δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή στο 210-3637547.