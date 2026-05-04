Ο Άλβαρο Αρμπελόα μίλησε για το ταξίδι του Μπαπέ στην Ιταλία, που προκάλασε αναστάτωση στις τάξεις των οπαδών των «μερένχες».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεψε χθες (03/05) στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 2-0, αναβάλλοντας την στέψη της Μπαρτσελόνα, μέχρι την... επόμενη εβδομάδα και το Classico.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Άλβαρο Αρμπελόα, στάθηκε σε ένα εξαγωνιστικό ζήτημα που προκάλεσε αναστάτωση στις τάξεις των φιλάθλων των «μερένχες» και αυτό δεν είναι άλλο από το ταξίδι του τραυματία Κιλιάν Μπαπέ στο Κάλιαρι της Ιταλίας, συνοδευόμενος από την σύντροφο του, Έστερ Εσπόζιτο.

«Όλος ο σχεδιασμός για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο Βαλντεμπέμπας (προπονητικό κέντρο) και πότε όχι».

«Κάθε παίκτης στον ελεύθερο χρόνο του μπορεί να κάνει αυτό που θέλει και θεωρεί κατάλληλο. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Θα δούμε αν ο Εμπαπέ είναι έτοιμος για το El Clasico. Με βάση τα τεστ της περασμένης εβδομάδας, φαίνεται ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος, αλλά θα δούμε».

• What do you think of Mbappé going on holiday with his girlfriend?



🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Arbeloa: "Injured players are monitored and the medical staff plan everything."



"Players can do whatever they want during their free time. I don't get involved." pic.twitter.com/dXgMdbAcVo May 3, 2026

Αναφορικά με το ίδιο το παιχνίδι, ο νεαρός τεχνικός αποθέωσε τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος ήταν ο σκόρερ και των δύο τερμάτων της βασίλισσας και τόνισε την σημαντικότητα του στην ομάδα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είμαι πολύ τυχερός που τον έχω ως παίκτη».

«(Ο Βινίσιους) Έκανε ξανά ένα σπουδαίο παιχνίδι, σκοράροντας δύο υπέροχα γκολ και όντας ο ηγέτης στις επιθετικές περιοχές. Ήταν μια απόλυτη απειλή, πολύ επιθετικός και έξυπνος, γενναίος και σταθερός. Τον απέσυρα επειδή δεν ήθελα να ρισκάρω να μην είναι στο Clásico».

«Αλλά έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι για άλλη μια φορά, βοηθώντας επίσης την ομάδα στην άμυνα, κάτι για το οποίο τον ευχαριστώ. Αυτό που λέω όλους αυτούς τους μήνες: ένας φανταστικός παίκτης, ένας γεννημένος ηγέτης, ένας συμπαίκτης που όλοι αγαπούν, ένας σπουδαίος άνθρωπος... Είμαι πολύ περήφανος που τον έχω ως παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ τυχερός».