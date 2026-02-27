Λαμπερά εγκαίνια για το κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena – Εορταστικό κλίμα και μια αναβαθμισμένη εμπειρία διασκέδασης από τη νέα εποχή

Με δυνατά vibes, ενθουσιασμό και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του καταστήματος Allwyn, στην Allwyn Arena, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά καταστήματα που περνούν στη νέα εποχή.

Το κατάστημα στην Allwyn Arena είναι ένα από τα πρώτα που ολοκλήρωσαν τη «μεταμόρφωση» τους, στο πλαίσιο του rebranding.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα λαμπερά εγκαίνια του καταστήματος Allwyn στην Allwyn Arena

Μέσα σε αναβαθμισμένο περιβάλλον, με σύγχρονο look & feel και το μπλε να παραμένει κυρίαρχο χρώμα, επανασυστήνει την εμπειρία διασκέδασης στους πελάτες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το μέλλον όλου του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο opening event είχε τη δυνατότητα να πάρει μια πρώτη γεύση από τις νέες ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες και την αναβαθμισμένη διασκέδαση που φέρνει η Allwyn.

Η ομάδα της Allwyn Hellas

Δείτε highlights από την εορταστική βραδιά:

