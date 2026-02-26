Ο Τζάνι Ινφαντίνο συμπλήρωσε μια δεκαετία στον προεδρικό θώκο της FIFA, όμως εκτός από τα έσοδα δισεκατομμυρίων οι σκιές γύρω από το όνομά του είναι πολλές...

Στα μέσα του 2015, όταν ο τότε πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ αναγκάστηκε υπό την πίεση της αμερικανικής δικαιοσύνης να ανακοινώσει την αποχώρησή του, ο Τζάνι Ινφαντίνο ήταν ένας αξιωματούχος… δεύτερης γραμμής. Ηταν γενικός γραμματέας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA). Ως υποψήφιος διάδοχος του Μπλάτερ θεωρήθηκε ο προϊστάμενός του, Πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του Γάλλου κόπηκαν βίαια, αφού η Ελβετική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άνοιξε υπόθεση εναντίον του Πλατινί και του Μπλάτερ για την καταβολή δύο εκατομμυρίων φράγκων από τη FIFA στον πρόεδρο της UEFA το 2011. Ο Πλατινί… τελειώνει και ο Ινφαντίνο ανέλαβε προσωρινά την προεκλογική εκστρατεία, επικρατώντας τον Φεβρουάριο του 2016 με αμερικανική υποστήριξη απέναντι στον Σεΐχη Σαλμάν από το Μπαχρέιν. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η δραστηριότητα της εισαγγελίας επιταχύνθηκε αμέσως μετά την επίσκεψη ενός σχολικού φίλου του Ινφαντίνο. Εννέα χρόνια μετά, ο Πλατινί και ο Μπλάτερ δικαιώθηκαν απαλλάχθηκαν οριστικά για την υπόθεση των δυο εκατομμυρίων, αλλά ο Ινφαντίνο αισθάνεται πιο δυνατός από ποτέ στη θέση του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Υπό την προεδρία του η FIFA έχει τα περισσότερα έσοδα, οι διοργανώσεις αυξήθηκαν, το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται, αλλά κανείς δεν ξεχνά πως σε αυτή τη δεκαετία υπάρχουν και σκάνδαλα που τον έφεραν σε δύσκολη θέση, αλλά όχι με την πλάτη στον τοίχο. Ποια είναι αυτά;

Λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του, αποκαλύφθηκε μια αμφιλεγόμενη υπόθεση από την εποχή του ως αξιωματούχος της UEFA. Το 2016 γνωστοποιήθηκε ότι είχε υπογράψει χρόνια νωρίτερα ένα ύποπτο συμβόλαιο με εταιρεία της οικογένειας Jinkis, διαβόητης στον χώρο του ποδοσφαίρου για υποψίες χρηματισμών. Το συμβόλαιο διασφάλιζε στην οικογένεια τα τηλεοπτικά δικαιώματα αγώνων Ευρωπαϊκού Κυπέλλου έναντι μόλις 138.000 δολαρίων, τα οποία πωλήθηκαν αργότερα για σχεδόν 450.000 δολάρια και κέρδος 300.000 δολαρίων χάρη στην υπογραφή του Ιταλοελβετού. Αυτός αρνείται οποιοδήποτε εμπλοκή. Η ελβετική εισαγγελία ανοίγει υπόθεση «κατά αγνώστων» και την κλείνει μυστικά ενάμιση χρόνο μετά.

Ο Ινφαντίνο συνδέθηκε επίσης με αμφιλεγόμενες συναντήσεις με τον τότε ανώτατο εισαγγελέα της Ελβετίας Μίκαελ Λάουμπερ (τρεις συναντήσεις 2016–2017 χωρίς καταγραφή), γεγονός που παραμένει ασαφές, με ενδείξεις για πιθανή πέμπτη άγνωστη συμμετοχή. Η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε από τις πιο εντυπωσιακές δικαστικές υποθέσεις στην Ελβετία. Ο Λάουμπερ έχασε τη θέση του, ενώ ο Ινφαντίνο σώθηκε χάρη σε δύο ειδικούς εξεταστές.

Το 2018, μια πρόταση ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δικαιώματα νέας Λίγκας και επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έφερε ξανά την FIFA στο επίκεντρο, με τον 55χρονο να προτείνεται πρόεδρος του επενδυτικού σχήματος, ενώ τελικά η συμφωνία ματαιώθηκε.

Το 2022, ο ισχυρός άνδρας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ανακρίθηκε για πτήση πέντε χρόνων πριν, όπου η FIFA ναύλωσε ιδιωτικό αεροσκάφος για 129.300 δολάρια, με ψευδείς δηλώσεις περί σκοπού ταξιδιού. Η υπόθεση δεν έχει συνέπειες.

Τον Οκτώβριο του 2023, ανακοινώθηκε ο οικοδεσπότης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034: με στρατηγικό σχεδιασμό, το τουρνουά θα δοθεί στη Σαουδική Αραβία. Ο Ινφαντίνο φαίνεται να προσαρμόζει τα καταστατικά ώστε να παραμείνει στη FIFA έως το 2031 και ενδεχομένως έως το 2034 ή και πέρα…

Ο Ιταλοελβετός ήταν αυτός που οργάνωσε και το... σόου της κλήρωσης του Μουντιάλ που σίγουρα έκανε τους ποδοσφαιρόφιλους να αγχώνονται γι αυτά που έρχονται. Ναι, σε αυτή την εκδήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που τιμήθηκε με ένα βραβείο ειρήνης από τον οργανισμό που διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και ναι, αυτό έγινε ζωντανά, μέσα στην τελετή της κλήρωσης. Όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Με φώτα, μουσική, καλεσμένους, κάμερες, και την αδιόρατη εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο έπαιζε ρόλο δευτερεύοντα, σχεδόν διακοσμητικό...