H Ουκρανία «επιτίθεται» στον Ινφαντίνο για τη στήριξη του στη Ρωσία!

Ο διευθύνων σύμβουλος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σεργκέι Πάλκιν, «επιτέθηκε» στον Τζάνι Ινφαντίνο για την επιθυμία του να άρει την απαγόρευση που επιβλήθηκε στη Ρωσία.

Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, και παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση είναι ακόμα σε εξέλιξη, η FIFA και ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, φαίνεται πως έχουν αρχίσει ήδη να εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρουν το ban και να επιτρέψουν στις ρώσικες ομάδες να επιστρέψουν στις διασυλλογικές, αλλά και τις διεθνείς διοργανώσεις.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο Sky πως: «Η επιστροφή της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, σίγουρα, τουλάχιστον σε επίπεδο νέων. Αυτή η απαγόρευση δεν έχει επιτύχει τίποτα. Έχει μόνο δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος. Το να επιτραπεί σε Ρώσους, αγόρια και κορίτσια, να παίζουν ποδόσφαιρο σε άλλα μέρη της Ευρώπης θα βοηθήσει».

Μετά το άκουσμα της είδησης αυτής, ο Σεργκέι Πάλκιν, διευθύνων σύμβουλος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά απογοητευμένος» από την πρόθεση του Ινφαντίνο, την οποία χαρακτήρισε «φρικιαστική».

«Η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο αντιπροσωπεύει μια πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα και είμαι βαθιά απογοητευμένος από αυτήν. Υποφέρουμε από έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Πολιτικές, αθλητικές και ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί».

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι δηλώσεις του Ινφαντίνο: «Δεν αποτελούν δρόμο προς την ειρήνη, είναι συνέχεια αυτής της φρίκης. Είναι μια προσπάθεια να προσποιηθούμε ότι ο πόλεμος και η επιθετικότητα δεν υπάρχουν. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει έξω από την πραγματικότητα. Και δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στο κακό που συντελείται».

Ο Ουκρανός αξιωματούχος στην συνέχεια αμφισβήτησε ευθέως τον πρόεδρο της παγκόσμιας Ομοσπονδίας σημειώνοντας πως: «Τι σας οδηγεί σε αυτές τις δηλώσεις τώρα; Γιατί, μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν έχετε έρθει στην Ουκρανία έστω και μία φορά για να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τι συμβαίνει εδω;».

«Ας έρθει ο κ.Ινφαντίνο να δει πώς παίζουν ποδόσφαιρο τα παιδιά στο Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, το Ντνίπρο, το Κίεβο και το Λβιβ, υπό σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, δίπλα σε καταφύγια, υπό τη συνεχή απειλή πυραύλων και drones».

Επιπλέον, επισήμανε ότι δύο από τους παίκτες της Σαχτάρ και της εθνικής ομάδας υπέστησαν προσωπικές απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς ο Ντμίτρο Ρίζνικ έχασε τον αδελφό του και ο Ντένις Τβαρντόφσκι τον πατέρα του, ενώ κατέληξε τονίζοντας πως αν πάρει αυτή την απόφαση, ο Ινφαντίνο θα γίνει συνένοχος στη «φίμωση των εγκλημάτων του πολέμου».

«Προσκαλώ τον κ. Ινφαντίνο να παραστεί στον πρώτο μας αγώνα τον Φεβρουάριο. Ας μιλήσει με τους παίκτες μας, με τον Ντμίτρο Ρίζνικ, ο οποίος έχασε τον αδελφό του στον πόλεμο, και με τον Ντένις Τβαρντόφσκι, του οποίου ο πατέρας σκοτώθηκε επίσης υπερασπιζόμενος την Ουκρανία. Μόλις χθες, 16 Ουκρανοί ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν όταν ένα ρωσικό drone χτύπησε το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της Σαχτάρ. Αυτή η φρίκη δεν σταματά».

«Ο κ. Ινφαντίνο θα πρέπει να αναλογιστεί το γεγονός ότι, υποστηρίζοντας την επιστροφή της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις, λαμβάνει όχι μόνο μια αθλητική απόφαση, αλλά και μια πολιτική και ηθική. Και αυτή η απόφαση φέρει ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της συνενοχής του στη φίμωση των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Ρωσία», κατέληξε ο Πάλκιν.