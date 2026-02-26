Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού και το θαύμα του ΠΑΟΚ!

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ρίχνοντας στις ευρωπαϊκές τους «μάχες» με σκοπό να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους.

Οι «πράσινοι» μετά την ισοπαλία τους (2-2) με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, πηγαίνουν στην Τσεχία με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε καλά στοιχεία στην πρώτη αναμέτρηση, αλλά πλήρωσε κάποια λάθη του.

Στο πρωτάθλημα βέβαια έφυγε με ένα σημαντικό διπλό (2-0) από το Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ και έχει καλή ψυχολογία για τη συνέχεια.

Οι Τσέχοι προέρχονται από μία εντός έδρας ισοπαλία (0-0) στο ντέρμπι με τη Σπάρτα Πράγας και πλέον επικεντρώνονται μόνο στον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» είναι αήττητο στην Ευρώπη με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια.

Στο άλλο παιχνίδι με ελληνικό χρώμα, η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο έχοντας το προβάδισμα πρόκρισης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή μετά την ήττα του με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν όπως ήθελαν τις απουσίες τους, βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο αλλά έβγαλαν αντίδραση.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ παραμένει βέβαια δύσκολη καθώς ο Γιακουμάκης μπορεί να επέστρεψε από την τιμωρία του αλλά ο Λουτσέσκου έχει και άλλες σημαντικές απώλειες.

Πέρα από τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Παβλένκα, Λόβρεν και Μεϊτέ εκτός έμειναν και ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς, με τον τραυματία Τάισον.

Ο Ρουμάνος κόουτς καλείται να βρει λύσεις και ο ΠΑΟΚ να δείξει αντίδραση.

Δεν είναι ομάδα που απλώς θα κλειστεί στην άμυνα της και θα περιμένει τον αντίπαλό της. Από τη μεριά του ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί και θα ψάξει τουλάχιστον ένα γκολ.

