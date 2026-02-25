Η ASUS και GoPro: Ενώνουν τις δυνάμεις τους με καρπό της συνεργασίας τον ASUS ProArt GoPro Edition

Η ASUS και η GoPro ενώνουν τις δυνάμεις τους, με καρπό της συνεργασίας τον εξαιρετικό φορητό υπολογιστή ASUS ProArt GoPro Edition.

Η συνεργασία μεταξύ της ASUS και της GoPro μπορεί να φαντάζει απροσδόκητη με την πρώτη ματιά, όμως βγάζει νόημα. Η σειρά ASUS ProArt έχει σχεδιαστεί για δημιουργούς περιεχομένου, πολλοί εκ των οποίων χρησιμοποιούν κάμερες GoPro. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει τον φορητό υπολογιστή με το μακρύ όνομα Asus ProArt GoPro Edition (PX13) να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό;

Προσαρμοσμένος σχεδιασμός

Η σειρά ProArt διακρίνεται παραδοσιακά για τον ολόμαυρο σχεδιασμό της, αλλά το μοντέλο αυτό έχει ορισμένα στοιχεία χρωματισμένα με τη χαρακτηριστική μπλε απόχρωση της GoPro. Για παράδειγμα, ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου και οι ενδείξεις DialPad είναι μπλε, ενώ το πληκτρολόγιο διαθέτει ένα κουμπί συντόμευσης GoPro για την άμεση εκκίνηση του GoPro Player. Ολόκληρο το σώμα της συσκευής είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, ενώ οι γραμμές στο καπάκι του έχουν χαραχθεί με ακρίβεια μέσω διεργασίας CNC. Ο σκοπός των γραμμών δεν είναι μονάχα αισθητικός, αλλά αποτρέπουν το γλίστρημα του υπολογιστή όταν τον μεταφέρετε με τα χέρια σας.

Προστασία εν κινήσει

Όταν αναφερόμαστε σε θήκες φορητών υπολογιστών, ο νους μας πηγαίνει συνήθως σε ένα μαλακό υλικό που παρέχει βασική προστασία από γρατσουνιές. Το ProArt GoPro Edition έχει σχεδιαστεί για άτομα που ταξιδεύουν συχνά και βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο φορητός υπολογιστής διαθέτει θήκη με σκληρό περίβλημα από στιβαρό και ανθεκτικό υλικό που παρέχει εξαιρετική προστασία. Επίσης, η θήκη διαθέτει ιμάντες που επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά επιπλέον εξοπλισμού. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια μας δείχνει πόσο προσεχτικά έχει σχεδιαστεί αυτός ο φορητός υπολογιστής. Από τη στιγμή που κάθε χρήστης χρησιμοποιεί εξοπλισμό διαφορετικών διαστάσεων, θα ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν καθολικά διαμερίσματα μέσα στη θήκη. Γι' αυτό η ASUS έκοψε τον αφρό μέσα στη θήκη σε μικρούς κύβους, επιτρέποντας στους χρήστες να αφαιρέσουν κομμάτια ανάλογα με τις διαστάσεις του εξοπλισμού τους, εξασφαλίζοντας εξαιρετική προστασία και μέγιστη αξιοποίηση του χώρου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο φορητός υπολογιστή έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το αυστηρό στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810H. Μεταξύ άλλων, δοκιμάστηκε η λειτουργία του σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, κάτι που θα εκτιμήσουν οι λάτρεις των ακραίων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρόκειται για έναν πολύ ανθεκτικό φορητό υπολογιστή με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.

Προσαρμόσιμο στις ανάγκες του χρήστη

Το ProArt GoPro Edition διαθέτει οθόνη ASUS Lumina OLED 13.3-ιντσών με ανάλυση 3K και ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων. Η οθόνη έχει δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και χάρη σε αυτήν το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως παραδοσιακός φορητός υπολογιστή όσο και ως table, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και το αν ο χώρος είναι περιορισμένος ή όχι. Η οθόνη είναι touch-sensitive και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη γραφίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του φορητού υπολογιστή. Αναφέραμε επίσης το DialPad. Πρόκειται για μια εσοχή σε σχήμα δακτυλίου στο touchpad που επιτρέπει ταχύτερη εργασία σε προγράμματα δημιουργίας περιεχομένου, όπως το Adobe Photoshop ή το Premiere Pro.





To ProArt GoPro Edition αντλεί την ισχύ του από τον επεξεργαστή AMD Ryzen AI Max+ 395, έναν από τους ταχύτερους για φορητούς υπολογιστές. Η μονάδα NPU είναι ικανή για 50 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο (TOPS), καθιστώντας αυτόν τον φορητό υπολογιστή μια συσκευή Copilot+ PC. Διαθέτει την εξαιρετικά γρήγορη ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Radeon 8060S, η απόδοση της οποίας είναι ισοδύναμη με αυτήν μια διακριτής κάρτας γραφικών μεσαίας κατηγορίας. Επιπροσθέτως, ο φορητός υπολογιστής διαθέτει εντυπωσιακή ποσότητα 128GB μνήμης RAM. Αυτό είναι απλά απίστευτο, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές τις μέρες οι τιμές της μνήμης εκτινάσσονται στα ύψη και πολλοί κατασκευαστές επιλέγουν να εξοπλίσουν τα μοντέλα τους με πολύ μέτριες ποσότητες μνήμης RAM. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι μπορούν να διατεθούν έως και 96GB μνήμης στην κάρτα γραφικών, οπότε ακόμη και η ταυτόχρονο εκτέλεση πολλών απαιτητικών προγραμμάτων δεν θα επιβραδύνει αυτό το πανίσχυρο μηχάνημα. Αυτή η δυνατότητα, θα ωφελήσει επίσης τους χρήστες που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αυτές είναι πάντα «πεινασμένες» για μνήμη βίντεο. Εν ολίγοις, το ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) έχει απόδοση που θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς δημιουργούς περιεχομένου.

Πέρα από το υλικό, η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών αντικατοπτρίζεται και στο λογισμικό, καθώς το συνοδευτικό λογισμικό ASUS είναι βελτιστοποιημένο για εργασία σε υλικό βίντεο GoPro 360 και υπηρεσίες cloud. Η συσκευή συνοδεύεται επίσης από συνδρομή ενός έτους στην υπηρεσία GoPro Premium+.

Πρόσθετο προνόμιο για τους πελάτες

Η ASUS έχει ετοιμάσει ένα πολύ ελκυστικό προνόμιο για τους αγοραστές αυτού και πολλών άλλων φορητών υπολογιστών. Όλοι οι αγοραστές φορητών υπολογιστών Vivobook S, Zenbook, ProArt και ROG μπορούν να λάβουν ένα επιπλέον (τρίτο) έτος εγγύησης εντελώς δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να καταχωρήσουν τον φορητό υπολογιστή τους στον ιστότοπο της ASUS.

Το ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες ποσότητες, τονίζοντας περαιτέρω την αποκλειστικότητά του. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον φορητό υπολογιστή κάνοντας κλικ ΕΔΩ.