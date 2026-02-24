Champions League: Στo Λεβερκούζεν για τη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν ο Ολυμπιακός

Ανάλυση και προγνωστικά για την ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στο Champions League.

Τέσσερις ρεβάνς για τα playoffs του Champions League περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης (24/2), με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στη Bay Arena (22:00).

Σαφές προβάδισμα για τους γηπεδούχους, καθώς επικράτησαν 2-0 στην πρώτη αναμέτρηση με ισάριθμα τέρματα του Σικ, καθώς ο Τσέχος φορ νίκησε δις την «ερυθρόλευκη» άμυνα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών (60'-63') στο δεύτερο ημίχρονο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η σπουδαία ικανότητα της Λεβερκούζεν στο build up από χαμηλά μέτρα δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό, ακόμη και στο παιχνίδι της League Phase τον Γενάρη, όταν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε επικρατήσει 2-0. Η Λεβερκούζεν έχασε έδαφος για την τετράδα στη Bundesliga καθώς ηττήθηκε 1-0 από την Ουνιόν στο Βερολίνο και είναι στο -4 από την Στουτγκάρδη, με ένα ματς λιγότερο. Αυτή ήταν και η πρώτη της σοβαρή απώλεια μετά από αήττητο επτά αγώνων με έξι νίκες και μια ισοπαλία.

Ο Ολυμπιακός καλείται να φτάσει σε μια μεγάλη ανατροπή. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το ίδιο όμως ισχύει και για το εγχείρημα, ειδικά από τη στιγμή που στις δύο προηγούμενες φετινές αναμετρήσεις, η γερμανική ομάδα έχει δείξει πιο έτοιμη γι' αυτό το επίπεδο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Στο 2-0 επί του Παναιτωλικού το Σάββατο (21/2) για την Stoiximan Super League, οι Πειραιώτες ανέκτησαν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, με τον Μεντιλίμπαρ να δίνει ανάσες στους περισσότερους βασικούς του.

Από πλευράς δυνάμεων, οι ερυθρόλευκοι θα είναι εντάξει στη Bay Arena, το ερώτημα αφορά την πνευματική τους ετοιμότητα σχετικά με τις απαιτήσεις της ρεβάνς. Δεν είναι στα καλύτερα του ο Ολυμπιακός αυτή την εποχή, επί ημερών Μεντιλίμπαρ ωστόσο έχει δείξει πως τα διαστήματα κάμψης συνήθως δεν διαρκούν πάνω από 3-4 ματς το πολύ. Στη League Phase ο Ολυμπιακός ήταν η κορυφαία ομάδα στην πίεση στο τρίτο μισό του αντιπάλου, στοιχείο που θα χρειαστεί να εμφανίσει αν θέλει να έχει τύχη στην τρίτη φετινή αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν.

Επί της ουσίας οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά και μοιάζει δύσκολο να προκύψουν εκπλήξεις τακτικής, η αγωνιστικά «τρικ» που μπορεί να αλλάξουν δραματικά τα pre game δεδομένα. Η Λεβερκούζεν είναι εξαιρετική από τη μέση και μπροστά, αφελής πίσω. Ο Ολυμπιακός πιέζει σωστά στη μπάλα και έχει ικανότητα στο reactive παιχνίδι.

Η ανάγκη των Πειραιωτών να βρουν γκολ υπόσχεται ένα ματς ρυθμού και φάσεων.

