Αυτή είναι η απόδοση για το θαύμα του Ολυμπιακού στη Γερμανία!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γερμανία για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία άκρως δύσκολη αποστολή καθώς καλούνται να ανατρέψουν την ήττα τους με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έψαξε ένα γκολ, είχε τις στιγμές της αλλά «πλήρωσε» δύο αμυντικές αδράνειές της μέσα σε τρία λεπτά (60’ – 63’) όπου και δέχτηκε δύο τέρματα.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Πλέον καλείται να κάνει μία μικρή υπέρβαση και να πάρει μία μεγάλη νίκη αν θέλει να βρεθεί στους «16» της διοργάνωσης. Εκτός έδρας ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει αρκετά καλό πρόσωπο στο Champions League και η διπλή ευκαιρία στο Χ2 είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Για να καταφέρει βέβαια να φύγει θριαμβευτής από το Λεβερκούζεν, θα χρειαστεί αρκετοί παίκτες του να βρεθούν σε πολύ καλή κατάσταση. O Μαρτίνς είναι ένας από αυτούς και το να σκοράρει βρίσκεται σε απόδοση 5.00 στη Novibet.

Το Σάββατο επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού για τη Super League και συνεχίζει να είναι στο -2 από την κορυφή. Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε ανάσες σε κάποιους παίκτες προκειμένου να είναι πιο «φρέσκοι» για το σημερινό ματς.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Από την άλλη η Λεβερκούζεν έδειξε αρκετά καλό πρόσωπο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θέλει να επαναλάβει παρόμοια εμφάνιση. Την περσινή σεζόν είχε φτάσει ξανά στους «16» και είναι ο μίνιμουμ στόχος της.

Στην Bundesliga βέβαια γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν, μάλλον επηρεασμένη από τα σερί παιχνίδια της.

Έχασε μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την τετράδα αλλά όλη η προσοχή της είναι στο Champions League.

Εντός έδρας στη διοργάνωση έχει μόλις μία νίκη και αυτό είναι κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός.

Το παιχνίδι μπορεί να ανοίξει στο δεύτερο μέρος, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ρισκάρει. Το Over 1.5 Γκολ στο δεύτερο ημίχρονο είναι σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Advertorial